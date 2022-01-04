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Robot ressamı polis, resim öğretmeni oldu

#Hidayet Gültekin#Robot Ressamı#Milli Eğitim
Robot ressamı polis, resim öğretmeni oldu

Bingöl'de görev yaptığı sırada korucuların verdiği eşkâlle robot resim çizip, teröristin yakalanmasını sağlayan polis memuru Hidayet Gültekin (62), emekli olduktan sonra resim atölyesi açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'sanatçı belgesi' de alan Gültekin, şimdi Manisa'da öğrenci yetiştiriyor, imkânı olmayan çocuklara ücretsiz kurs veriyor.

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Manisa'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hidayet Gültekin, 1990 yılında polis oldu. Bingöl'deki görevi sırasında saldırıya uğrayan köy korucularının verdiği eşkâlle robot resim çizip, teröristlerin yakalanmasını sağlayan Gültekin, sonraki yıllarda da yeteneği ile çok sayıda suçlunun bulunması çalışmalarına destek oldu. Gültekin daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'sanatçı belgesi' aldı. Polislik mesleğinden 53 yaşında emekli olan Gültekin, bu zamana kadar 20'yi aşkın sergi açtı. Emekli olduktan sonra resim atölyesi açan Gültekin, şimdi yüzlerce öğrenci yetiştiriyor, imkânı olmayan çocuklara ücretsiz kurs veriyor.

Robot ressamı polis, resim öğretmeni oldu
'BİR ODA ATÖLYEM GİBİYDİ'
Polislik yaptığı süre boyunca resim çizmeyi bırakmadığını anlatan Hidayet Gültekin, "Sivas'ta reklam işleri ile uğraşıyordum. Hobi olarak, ressam ve aynı zamanda heykeltıraş olan Selahattin Aydemir ile çalışıyordum. Emniyete alım olacağını duymuştum. Bir başladım, baktım ki 26 yıl geçmiş ve emekliye ayrıldım. Bu süreçte hobim olan resim çizmeyi hiç bırakmadım, evimin bir odası atölyem gibiydi. Emniyette çalıştığım süre zarfında 14 defa sergi açtım. Toplamda ise 20'yi aşkın sergim var. Yurtiçi ve yurtdışında birçok sergi gezdim. Manisa Valiliği'nin girişimi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün çalışması ile Bakanlıkça sanatçı belgemi aldım" dedi.
Gültekin, "Emekli olalı 6 yıl oldu. Milli Eğitim'e bağlı bir anaokulunda çalışıyorum, resim çizip, öğretiyorum. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nde kurs verdiğim 16 öğrencim var. Bir de maddi durumu iyi olmayan ailelerin 32 çocuğuna ücretsiz kurs veriyorum. Belirli bir süre sonra karşınızdaki gençlere bir şeyler aktarmak gerekiyor. Bunun çabası içindeyim" diye konuştu.
Robot ressamı polis, resim öğretmeni oldu

 

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#Hidayet Gültekin#Robot Ressamı#Milli Eğitim

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