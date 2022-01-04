Robot ressamı polis, resim öğretmeni oldu

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Manisa'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hidayet Gültekin, 1990 yılında polis oldu. Bingöl'deki görevi sırasında saldırıya uğrayan köy korucularının verdiği eşkâlle robot resim çizip, teröristlerin yakalanmasını sağlayan Gültekin, sonraki yıllarda da yeteneği ile çok sayıda suçlunun bulunması çalışmalarına destek oldu. Gültekin daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'sanatçı belgesi' aldı. Polislik mesleğinden 53 yaşında emekli olan Gültekin, bu zamana kadar 20'yi aşkın sergi açtı. Emekli olduktan sonra resim atölyesi açan Gültekin, şimdi yüzlerce öğrenci yetiştiriyor, imkânı olmayan çocuklara ücretsiz kurs veriyor.