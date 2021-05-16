Robinson Crusoe kitabını kim yazmıştır? Robinson Crusoe kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Robinson Crusoe ilk olarak 1719 yılında yayınlanmış oldukça eski bir kitaptır. İngilizce dilinde yazılmış olan bu kitap bir tarihi ve kurgu romanıdır. Dünyaca ünlü bir kitap olan Robinson Crusoe kitabı defalarca kez uyarlanmıştır. Kitabın ilk olarak Türkçe çevirisi ise 2002 yılında yapılmıştır. Daha sonra bu eser 10 kere Türkçe'ye çevrilmiştir.

Robinson Crusoe Kitabı Konusu ve Anafikri

Bir ıssız adaya tek başına düşmüş ve bu adada tek başına yaşamak zorunda olan bir adamın hikayesini ele alır. Bu roman doğa ile insan arasında geçen mücadeleyi anlatmaktadır. Robinson Crusoe kitabının ana fikri ise, doğada her türlü insan yaşayabilir ve en ilkel olarak görülen bir insan bile ne şartlar olursa olsun eğitilebilir. Hem eğitimli hem de eğitimsiz kişiler de doğada aynı şartlara ve aynı koşullara sahiptir.

Robinson Crusoe Kitabını Kim Yazmıştır?

Robinson Crusoe kitabını yazan kişi Daniel Defoe'dir.

Robinson Crusoe Özet

Robinson İngiltere'de yaşayan ve bir İngiliz ailenin çocuğudur. Ailesinin maddi durumu orta halli denilecek şekildedir. Robinson'un en büyük hayali bir gün deniz yolculuğu yaparak dünyaya dolaşmak istemesidir. Bu süre sarfında ise macera yaşamak istemektedir. Bir gece artık bu hayalini gerçekleştirmesi gerektiğini düşünür. Ardından ailesinden izinsiz bir şekilde bir ticaret gemisi ile anlaşır. Ticaret gemisi ile anlaştıktan sonra bu gemi ile dünya turu yapar. Gemi bir gün yolculuğunda şiddetli bir fırtınaya kapılmıştır. Ardından Robinson bu durumu yaşarken çok korkar.

Gemiye bindiği için son derecede pişmandır. Gemi bir türlü karaya ulaşamaz. Karaya ulaşamadığından dolayı alabora olmak üzeredir. Afrika topraklarında bir sağa bir sola giden bu gemiye korsanlar dadanır. Faslı korsanlar gemiye el koyar ve gemi mürettabatını rehin alır. Burada Robinson bir müddet boyunca korsanların elinde esir olarak yaşamaya başlar. Korsanların elinden bir gün kurtulmak için harekete geçer. Gemide yer alan sandalı denize atarak sandal ile birlikte denizden uzaklaşır. Denizden epey uzaklaşarak korsanların esaretinden kurtulan Robinson burada bir Portekiz gemisinden yardım ister. Portekiz gemisi Robinson'u kurtarır ve onu Brezilya'ya götürmeye karar verir.

Bundan sonra denizcilik işine girmeyi reddeder ve denizlerden uzak durmaya karar verir. İngiliz bir çiftçi ile Brezilya'da tanışır. Çiftçi ona iyi bir iş teklifinde bulunur. Afrika'dan köle getirerek burada iyi paralar kazanacağını vaadeder. Bundan sonra vermiş olduğu kararı tekrardan bozarak tekrardan deniz işinde çalışmaya başlar. Gemi Güney Amerika'dan çıkarak bir müddet devam ettikten sonra bir adanın yakınlarında olan kayaya çarpar.

Kayaya çarptıktan sonra gemi batar. Yüzerek hemen kayaya çıkan Robinson bu kayadan da atlayarak en yakın adaya yüzer e artık burada yaşamaya başlar. Çıkmış olduğu adada kimse yaşamamakta ve hiçbir insan izine rastlanmamaktadır. Ne yapıp ne edeceği hakkında en ufak bir fikri dahi yoktur. Yanına birkaç erzak getirmiştir fakat bu erzaklar ne kadar zaman ona yetecektir?

Robinson Crusoe Karakterleri

- Cuma

- Xury

- Robinson

- Portekizli Kaptan

- İspanyol