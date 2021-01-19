Rms ne demek? Rms değeri nedir?

Rms terimi, zamanla değişen sinüzoidal karmaşık dalga formlarını, akımları ve voltajları ifade eder.

RMS Değeri Nedir?

Rms değeri, zaman içinde dalga formunun büyüklüğünü ifade eder. DC devre analizinde kullanılmaz ve hesaplamanın büyüklüğü her zaman sabittir. Eş değer bir DC devresi ile birlikte bir yüke aynı elektrik gücü veren eş değer RMS voltaj değerini ya da alternatif sinüzoidal dalga şeklini karşılaştırmak için kullanıldığı zaman RMS değeri “etkin değer” olarak adlandırılır.

Genellikle de bu Veff veya Ieff’tir. Başka bir tanımla da etkili değer, zamana göre değişen bir sinüzoidal dalga formunun, aynı gücü üretme kabiliyeti açısından ne kadar amore ve volt ya da DC olduğunu söyleyen eş değer DC değeridir.

RMS Voltajı Nasıl Belirlenir?

RMS voltajı, sinüzoidal ya da kompleks dalga formu, iki temel yöntemle belirlenir.

Grafiksel Yöntem: Herhangi bir sinüzoidal olmayan değişken formunun RMS değeri, dalga formunun üzerine birkaç tane orta koordinat çizerek bulmak için kullanılır.

Analitik Yöntem: Etkili ya da RMS değerini ya da hesap kullanarak herhangi bir periyodik voltaj veya akımını bulmak için matematiksel bir prosedür olarak kullanılır.

RMS Değeri Nasıl Hesaplanır?

Düzenli bir sinüzoidal voltaj sabittir ve V periyodu ile V (t) = Vmax * cos (ωt) olarak tanımlanabilir. Daha sonra sinüzoidal voltajın kök-kare-kare (rms) değerini hesaplayabiliriz (V (t)). ) Bir diğer yol ise, dalga formu için tepe değerlerini kullanmaktır. Genel olarak kullanılan başka bir yöntemle, ortalama RMS değeri ile bilinen efektif değeri kullanmak gerekir.