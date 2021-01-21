Rj45 nedir? Rj45 konnektör ne işe yarar ve nerelerde kullanılır

Kablolar uzunlukları ile doğru orantılı olarak bilgi iletimini sağlamaktadırlar. Rj45 kablolar ethernet ağı için kullanılan kablolar olarak da bilinmektedir. Gitmesi gereken bilgilerin alınması bu kablolar ile sağlanmaktadır.

Rj45 Nedir?

Rj45 kablolarda, kablonun fişe takılan bir konektöre bağlanması oldukça önemlidir. Bu kablolar özellikle ethernet kabloları olarak çok sık kullanılmaktadır. 45 sayısı ise ara yüz standart sayısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Rj45 kabloları özellikle son zamanlarda en çok ethernet kablosu olarak kullanılmaktadır.

Rj45 konektörü olan ethernet kabloları Rj45 kabloları ismi ile de anılmaktadır. Günümüzdeki ethernet kablolarının uç kısımlarında küçük plastikten bir fiş yer alır. Bu fişler ethernet kablolarının Rj45 jaklarının uç kısımlarında bulunmaktadır.

Rj45 Konektör Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

Rj45 konektörleri ethernet ağları ve kabloları için çok sık olarak kullanılır. Rj ifadesi ses ve veri ekipmanlarının yerel ve standartlaştırılmış ismi olarak karşımıza çıkar. Bu ifade kayıtlı jak anlamına da gelmektedir. Jakların kullanılmış olduğu fiziksel konektörler modüler konektör ve 50 pinli olan minyatür konektör olarak karşımıza çıkar.

Rj45 konektörler ethernet tabanlı olan yerel ağlara bağlanmak amacı ile kullanılan 8 pozisyonlu ve 8 kontaklı modüler jaklar olarak geçmektedir. Rj45 kablolarının fişleri port üzerinde yer alan 8 tane iğneden oluşmuş bir jaktır. Bu pinlerden 4 tanesi verileri göndermek ve geri almak amacı ile kullanılmaktadır. Geriye kalan 4 tanesi ise farklı teknolojiler ve genel ağlar için kullanılmaktadır.

Bu kablolarda iki adet kablolama şeması bulunmaktadır. T568A ve T568B bu kablolama şemalarının ismidir. Bu şablonlar çift kablonun arabirimini sonlandırmak amacı ile kullanılmaktadır. İki standart da Rj45 konektörlerini bağlarken 8 pimin nasıl ayarlanacağını tanımlamaktadır. Kablolama sistemlerinin kendine ait bir düzenleri bulunmaktadır. Konvansiyondan sonra elektrik uyumluluğunun sağlanması çok önemli bir konudur.

Standartlarla ilgili olarak farklı bağlantı formları bulunur. T568B kablolama şemaları en fazla kullanılmaktadır. Bazı cihazlar ise T568A şablonunu da destekler niteliktedir. Bağlantı kablolarının uç kısmı standart temeline dayalı olarak kablolanmış ise düz bir bağlantı elde edilmiş demektir. Standartların ikisini de düz kablo üzerinde kullanmak mümkündür. Eğer değilse çapraz şekilde bağlantı kurulduğu söylenebilir. T568A ve T568B bir arada kullanılıyorsa o zaman çapraz bir bağlama yapılmıştır. Bu şekildeki kablolar çoğunlukla yönlendirici, hub veya bir bilgisayardan diğer bir bilgisayara direkt bağlanabilmek amacı ile kullanılmaktadır.