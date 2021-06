Riziko, terimsel olarak zarar verme kapasitesi olan nesne ya kişi olarak tanımlanan muhtemel bir tehlikedir.

Riziko Nedir ve Riziko Primi Ne İşe Yarar?

Riziko, sigorta hukukunun en temel kavramları arasında yer alır. Riziko, tazmin borcu ortaya çıkarabilecek herhangi bir olayın ortaya çıkması durumudur. Sözcük anlamı olarak zarar verme potansiyeli olan kişi ya da nesnelere riziko ismi verilir.

Sigortacılık alanında tüm risk faktörlerinin en iyi şekilde yorumlanabilmesi ve yönetilebilmesi gerekiyor. Rizikonun gerçekleşme durumu için belirlenen olasılık, ödeme yapılması için planlanan prim belirlemeleri için çok önemli bir ayrıntıdır. Kısacası, riskin olasılığı ücret yani prim esaslarını ortaya çıkarır.

Rizikonun Gerçekleşmesi Nedir?

Sigorta hukuku kapsamında düzenlenen bazı görevlerin asıl amacı, sigortacının borcunun sigorta ettirenin davranışları nedeni ile artmasını önlemektir. Riziko gerçekleştiği zaman gerçekleşen tazmin borcu durumu açığa çıkar ve sigorta sona erer. Riziko gerçekleştiği zaman izlenmesi gereken yol her sigorta çeşidinde farklılık gösterir. Karşılanması olası olan tehlikelerin sonuçlarını başta aldığı tedbirler sayesinde kapatabilen risk yönetimi, aynı zamanda günümüzde güçlü ekonomi ülkelerinde büyümeye destek veren bir yatırımdır.

Sigorta sayesinde ekonominin karşılaşacağı olası risk faktörleri önceden öngörülerek basit bir şekilde yönetilir. Sigorta kanununa göre karşılıklı sözleşmenin yapılmasından önceki bir tarihten sigorta koruması alabilecek şekilde her zaman kıymetler için sigorta yaptırılabilir. Çünkü sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesi nedeni ile doğan zararı karşılamakla yükümlü olan sigortacı, kendi yapacağı sigortalarda belirlenen yükümlülüklere dikkat eder.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri Nelerdir?

Yaşanan herhangi bir olaydan sonra yani rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettiren kişinin ihmali ile beyan yükümlülüğü bulunur. Sigorta ettiren kişinin beyan yükümlülüğü ile gerçekleşen rizikonun arasında ilişkiden dolayı sigortacı hiçbir bedel ödemez. Fakat bunlar arasında herhangi bir ilişki yoksa, sigorta tazminatı bedelini tamamen öder.

Riziko gerçekleştiği zaman sigorta ettiren, kişi her türlü bilgiyi sigortacıya uygun bir süre içinde aktarması gerekir. Aynı zamanda sigorta ettiren, sigorta sözleşmesinde belirlenmiş olan kararlaştırılan primleri de ödemekle yükümlüdür. Sözleşmenin başlangıç noktasında, sigorta boyunca sigortanın gerçekleşmesi halinde sigortacıya eksik ya da yanlış bilgi vermemesi gerekir. Sigorta hukuku bakımından zamanı gelen primlerin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, prim borcunun ifasının talep edilebilmesi için rizikonun gerçekleşmemiş olması gerekir.

Rizikonun Önemi Nedir?

Risk durumu ortaya çıkaran faktörler nedeni ile her zaman sigortacılık sektöründe zarar tespitinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için tespit çalışmalarının önemi oldukça büyüktür. Riziko, tarafların eşit şekilde sigorta haklarından yararlanabilmesi ve sigortanın güvenliğinin sağlanabilmesi sağlayabilmesi çok önemli detaydır.

Riziko hesaplamasının yapılamadığı durumlarda ve hasarın gerçekleştiği zamanda sigorta şirketi ödeyeceği tutarın ne olduğunu tartışmaya açık bir duruma getirebilir. Sigorta ettiren kişinin talepleri ve istekleri de riziko hesaplaması ile doğru şekilde karşılanır. Süreç, riziko sistemi ile ilerlediğinden dolayı daha güvenilir ve daha adaletli bir şekilde yürür.

Bu sayede sigorta yaptıran kişinin hakları büyük ölçüde korunmuş olur. Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan sigorta sözleşmeleri her alanda kişinin hayatını kolaylaştırıyor ve fayda sağlıyor. Hayatta insanın başına gelebilecek her türlü tehlikeyi yok etmek mümkün olmasa da zararın giderilmesi için her zaman her yerde sigorta yaptırılır. Bu sayede mali tüm değerler koruma altına alınır.