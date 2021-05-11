Rize'nin alan kodu kaçtır? Rize telefon kodu hakkında bilgi

Kod kelimesinin kelime anlamı genel anlamda bir şeye özel olan numara, harf veya şekillerden oluşan simgelerdir. Rize iline özel alan kodu da bu ile özeldir. Telefon aramalarında, dünyanın neresinde olursanız olun bu kodu kullanarak arama yapılmalıdır.

Rize'nin Alan Kodu Kaçtır?

Rize iline ait alan kodunun 464 şeklindedir. Rize'de bulunan sabit hatların aranması işleminde öncelikle bu kod tuşlanır. Evlere veya iş yerlerine bağlanan ve sabit hat olarak isimlendirilen hatlardan arama yaparken bu kod kullanılır. Eğer Rize ilinin dışından Rize ilinde bulunan bir sabit hat aranıyorsa bu kodun tuşlanması gerekir. Türkiye dışından bu il arandığı zaman önce Türkiye’nin alan kodu daha sonra Rize ilinin alan kodu tuşlanmalıdır.

Cep telefonlarında ise il sınırlaması yoktur. Cep telefonlarında sadece ülke kodu sınırlaması vardır. Ancak cep telefonu ile sabit olan hatların aranması işleminde il kodu nerede olunursa olunsun tuşlanması gerekir. Alan kodu sadece aynı il sınırları içerisinde bulunan sabit hatlar arasında tuşlanmaz. Rize'de sabit bir hat aranmadan önce 0464 rakamları çevrilir. Bu rakamlardan sonra aranan kişiye ait sabit hat numarası eklenir. Yurt dışı aramalarında Türkiye kodu, Rize'nin alan kodu ve telefon numarası sırayla yazılır.