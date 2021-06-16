Rize lise taban puanları 2021! Rize LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Rize'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Rize'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik RİZE / MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 431,9781 3,39 0,45 RİZE / GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 416,3416 5,29 2,22 RİZE / ÇAYELİ / Çayeli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 394,162 8,92 5,31 RİZE / ARDEŞEN / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 382,905 11,22 2,36 RİZE / PAZAR / Pazar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 376,8402 12,58 6,52 RİZE / MERKEZ / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 376,6938 12,61 1,38 RİZE / MERKEZ / Rize Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 371,8683 13,77 3,42