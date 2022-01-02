Riyazat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Riyazat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Dilimizde son yıllarda en çok araştırılan ve merak edilen kelimelerden birisi de riyazat kelimesidir. Bu kelime, çok uzun yıllardır dilimizde kullanılıyor.

Riyazat Ne Demek?

Tasavvufta çok önemli bir yere sahip olan riyazat kavramı, ilk defa Hoca Ahmet Yesevi ve Hace Yusuf Hemedani tarafından kullanıldı. Arapça kökenli bir kelime olarak bilinen riyazetin sözlük anlamı ise, perhizdir. Seyri Süluk yolundaki her derviş dünya zevklerinden uzak durmak ve nefsin isteklerini kırmak için riyazete girer.

Riyazat Ne Anlama Gelir?

Riyazat kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Riyazat, az yemek yiyerek nefsin isteklerini kırmak anlamına gelir. Fakat kullanıldığı cümleye göre farklı anlamlar kazanır.

Riyazat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Riyazat kelimesinin TDK’ya göre iki farklı anlamı vardır. Bunlar ise;

Haberin Devamı

Az yemek yiyerek nefsin isteklerini kırmak,

Zamanının önemli bir kısmını Allah yolunda ibadet ve zikirle geçirmek

Riyazat, sadece az yemek yemek ile sınırlı değildir. Bunun dışında az uyku ve az konuşmak da riyazetin temel kuralları arasında yer alır.