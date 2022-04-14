Ritmik Sayma Nedir Ve Nasıl Yapılır? Ritmik Sayma Nasıl Kolay Öğrenilir Ve Ezberlenir

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Ritmik sayma işlemi ileri ve geri doğru olacak şekilde yapılabilmektedir. Fakat ritmik saymanın belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesinin gerekliliği söz konusudur. Birer, ikişer, üçer şekilde ritmik sayma yapılabileceği gibi farklı aralıklar ile de ritmik sayma yapabilme durumu söz konusudur.

Ritmik Sayma Nedir ve Nasıl Yapılır?

Ritmik sayma işlemlerinde sayı arasında belirli aralıklar bırakılarak sayma yapılmaktadır. bu doğrultuda ritmik sayma birer, ikişer, üçer şekillerde yapılabilir. Bunun beraberinde daha fazla aralıklar ile de ritmik sayma yapma olanağı söz konusudur. Ritmik sayma işlemi ileri doğru ya da geriye doğru saymak şeklinde de yapılabilmektedir.

- Birer Ritmik Sayma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 , 10... şeklinde devam eder.

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- İkişer Ritmik Sayma: 2, 4, 6, 8,10, 12, ... şeklinde devam eder.

- Üçer Ritmik Sayma: 3, 6, 9, 12, 15,18, 21... şeklinde devam eder

- Dörder Ritmik Sayma: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,.... şeklinde devam eder.

- Beşer Ritmik Sayma: 5, 10, 15, 20,25, 30, 35, 40, 45 .... şeklinde devam eder.

- Altışar Ritmik Sayma: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42... şeklinde devam eder.

Ritmik sayma işlemlerine dair olan örneklerini artırmak mümkün olabilmektedir. Örneklerde de görüldüğü şekliyle sayılar arasındaki farkların hepsi aynı olmaktadır.

Ritmik saymalar ileriye doğru yapılabileceği gibi geriye doğru da yapılabilmektedir. Buna örnek olarak:

- Yedişer Geri Ritmik Sayma: 70, 63, 56, 49, 42, 35, 28, 21, 14, 7

- Sekizer Geri Ritmik Sayma: 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8

- Dokuzar Geri Ritmik Sayma: 98, 89, 80, 72, 63, 54, 45, 36, 27, 18, 9

İstenilen her sayı ile alakalı olarak ileri ya da geriye doğru olacak şekilde ritmik sayma yapmak mümkün olabilmektedir. Ritmik sayma yapılırken arada hangi rakam kadar ilerleniyor ise her zaman aynı şekilde ilerlenmesinin gerekliliği söz konusudur.

Onar Ritmik Sayma: 10, 20, 30, 40, 50,60, 70, 80, 90, 100..

Onarlı rakamlar arasında 10 sayı fark bırakılarak ritmik sayma işlemi yapılır.

Yüzer Ritmik Sayma: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,..

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Yüzer ritmik sayma işlemi yapılırken her sayı arasında 100 sayı fark ile ilerleme gerçekleştirilmelidir.

Ritmik Sayma Nasıl Kolay Öğrenilir ve Ezberlenir?

Ritmik saymalar ile ilgili olarak en çok merak edilen konulardan bir tanesi ritmik sayma nasıl kolay öğrenilir ve ezberlenir sorusunun yanıtıdır. İlkokul matematik dersinde öğrenilmesi gerekli olan ritmik saymaları zevkli bir hale getirerek kolaylıkla öğrenilmesini ve ezberlenmesini sağlamak mümkün olmaktadır.

Ritmik sayma işlemleri çocuklar açısından ne kadar zevkli hale getirilirse öğrenilmesi ve ezberlenmesi de o ölçüde kolay bir hal alacaktır. Örneğin ritmik saymanın öğrenilmesini ve ezberlenmesini en kolay hale getiren unsurlardan biri tekerlemeler olmaktadır.

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6, 12, 18 - Başarıya ulaşamazsın hiç emeksiz

24, 30, 36 - Babamın bıyığı yolda kaldı

42, 48, 54 - Geceleri unutma üstünü ört

60,- oldu 6 bitti. Çok kolaymış sayma ritmik,

7, 14, 21, Bizi ısıtan güneştir

28, 35, 42, Buradan geçiverdi bir tilki

49, 56, 63, Kim demiş matematik güç

70 oldu 7 de bitti. Çok kolaymış sayma ritmik.