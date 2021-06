Ritim Nedir Ve Nasıl Tutulur? Müzik'de Ritim Örnekleri

Ritim, müzik teorisinin temel unsurlarından biridir. Harika armoniler ve melodiler yaratmak için ritmin nasıl çalıştığını ve parçalarınızda nasıl kullanıldığını anlamanız gerekir.

Ritim Nedir ve Nasıl Tutulur?

Ritim, müziğin sistematik olarak topluca anlaşılan bir hız veya tempoda bir çubuk içinde belirli sayıda tekrar eden vuruşlara bölünmesidir. Bir dizi nota ve dinlenme tekrar ettiğinde, ritmik bir model oluşturur. Müzikal ritim, notaların ne zaman çalındığını göstermenin yanı sıra, ne kadar süreyle ve hangi yoğunlukta çalınacağını da belirler. Bu, farklı nota süreleri ve farklı aksan türleri yaratır.

Ritim, bir müzik parçasının itici motoru olarak işlev görür ve bir beste yapısı verir. Çoğu müzik topluluğu, tüm grubun ritmik omurgasını sağlamaktan sorumlu bir ritim bölümü içerir. Davul, perküsyon, bas, gitar, piyano ve sentezleyicinin tümü, bağlama bağlı olarak ritim enstrümanları olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, bir müzik grubunun tüm üyeleri kendi ritmik performanslarından sorumludur ve parçanın bestecisinin belirttiği müzikal ritimleri ve ritmik kalıpları çalar.

Müzikte Ritmin 7 Unsuru

Müzik ritminin temellerini birkaç temel unsur oluşturur.

Zaman işareti: Müzikal zaman işareti, ölçü başına vuruş sayısını gösterir. Ayrıca bu vuruşların ne kadar sürdüğünü de göstermektedir. Altta 4 olan bir zaman işaretinde (2/4, 3/4, 4/4, 5/4, vb.), Bir vuruş çeyrek notaya karşılık gelir. Yani 4/4 zamanda ("ortak zaman" olarak da bilinir), her vuruş çeyrek notanın uzunluğudur ve her dört vuruş tam bir ölçü oluşturur. 5/4 zamanda, her beş vuruş tam bir ölçü oluşturur. Altta 8 olan bir zaman işaretinde (3/8, 6/8 veya 9/8 gibi), bir vuruş sekizinci notaya karşılık gelir.

Ölçer: Standart Batı müziği teorisi, zaman işaretlerini üç tür müzik ölçeri olarak ikiye ayırır;

İkili metre (vuruşların ikili gruplar halinde göründüğü yer),

Üçlü metre (vuruşların üçlü gruplar halinde göründüğü yer) ,

Dörtlü metre (vuruşların gruplar halinde göründüğü dört),

Sayaç, not değerlerine bağlı değildir. Örneğin, bir üçlü metre üç yarım nota, üççeyrek nota, üç sekizinci nota, on altıncı üç nota veya herhangi bir süreye sahip üç nota içerebilir. Müzisyenler ve besteciler çalışmalarında düzenli olarak ikili ve üçlü ölçüyü karıştırırlar.

Tempo: Tempo, bir müzik parçasının çalındığı hızdır. Oyunculara tempo iletmenin üç ana yolu vardır: dakika başına vuruş, İtalyanca terminolojisi ve modern dil. Dakikadaki vuruş sayısı bir dakikadaki vuruş sayısını gösterir.

Güçlü vuruşlar ve zayıf vuruşlar: Ritim, güçlü vuruşları ve zayıf vuruşları birleştirir. Güçlü vuruşlar, her ölçünün ilk vuruşunu ve diğer yoğun vurgulu vuruşları içerir. Hem popüler müzik hem de klasik müzik, unutulmaz ritmik kalıplar oluşturmak için güçlü vuruşları ve zayıf vuruşları birleştirir.

Senkop: Senkoplu ritimler, bireysel ölçümlerin aşağı vuruşlarıyla uyumlu olmayan ritimlerdir. Senkoplu bir vuruş, 4/4 ölçüsündeki ikinci sekizinci nota gibi geleneksel zayıf vuruşlara vurgu yapacaktır. Karmaşık ritimler senkop içerir. Bu ritimler, yeni başlayan bir müzisyen için daha zor olsa da, senkopsuz ritmik kalıplardan daha çarpıcı ses çıkarma eğilimindedirler.

Vurgular: Vurgular, belirli vuruşlara özel vurguları ifade eder. Aksanları anlamak için bir şiir parçası düşünün. Şiirsel bir ölçü, vurgulu hecelerin ve vurgusuz hecelerin belirli bir karışımını dikte edebilir. Müzik aksanları da farklı değil. Farklı ritimler bir zaman işaretini ve temposunu paylaşabilir, ancak farklı notaları ve ritimleri vurgulayarak birbirlerinden sıyrılırlar.

Polyrhythms: Özellikle iddialı bir ritim duygusu elde etmek için bir topluluk, bir tür ritmi diğerinin üzerine yerleştiren polyrhythm'i kullanabilir. Örneğin, bir salsa perküsyon topluluğu, 4/4 kez çalan kangal ve bongolara sahipken, timballer eşzamanlı olarak 3 / 8'de bir kalıp çalar. Bu, yoğun bir ritmik güveç yaratır ve uygun şekilde uygulandığında inanılmaz derecede dans edilebilir ritim kalıpları sağlayabilir