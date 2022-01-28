Ritim nasıl yazılır? Ritim kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Tek başına ya da cümle içerisinde kullanırken bazı kelimeler üzerinden çok sık hata yapılmaktadır. Bu hatalar içerisinde özellikle ritim kelimesi bir adım öne çıkıyor. Yapılan hata sadece yazım değil bununla beraber paralel olarak okunuşu üzerinde de meydana gelmektedir.

Ritim Nasıl Yazılır?

En çok hata yapılan kelimeler arasında ritim sözcüğü gelmektedir. Özellikle sessiz harflerin arasında sesli harfler gelip gelmeyeceği konusunda birçok kişi kararsız kalır. Ancak TDK kapsamında ele alındığı vakit bu kelime, ‘Ritim’ biçiminde kullanılmaktadır. Yani sessiz harfler arasında sesli harf getirilmek suretiyle kullanıldığını söylemek mümkün. Bu şekilde cümle içerisinde veya tek başına yazım hatası yapılmadan kullanılabilir.

Ritim Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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Türk Dil Kurumu kapsamında ele alındığı zaman bu kelime, ‘Ritim’ biçiminde öne çıkmaktadır. Bu şekilde doğru yazımı ile beraber günlük yaşamın farklı yerlerinde kullanılabilir. Üstelik taşıdığı anlam eşliğinde aynı zamanda okunuşu üzerinden de hata yapılmaz.

‘’Müzikte ritim çok önemlidir.’’

Yukarıdaki cümlede olduğu gibi kendi anlamı ile beraber bu şekilde doğru yazımı eşliğinde kullanılabilir. Özellikle doğru yazımı ve okunuşu kapsamında en merak edilen sözcükler içerisinde yer alıyor.