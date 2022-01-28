Ritim nasıl yazılır? Ritim kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Ersun Yanaldan sonra Sergen Yalçın Sürpriz talip: 3 adaydan biri...Ersun Yanal'dan sonra Sergen Yalçın! Sürpriz talip: "3 adaydan biri..."#Transfer
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Erdoğandan Türkçenin önemine vurgu: Milli mücadeledirErdoğan'dan Türkçenin önemine vurgu: 'Milli mücadeledir'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi 5 maddelik bildiride dikkat çeken Ukrayna vurgusuYılın ilk MGK toplantısı sona erdi! 5 maddelik bildiride dikkat çeken 'Ukrayna' vurgusu#MGK
Kılıçdaroğlunun iddialarına Bakan Karaismailoğlundan yanıt: Öyle bir belge yokKılıçdaroğlu'nun iddialarına Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Öyle bir belge yok#Adil Karaismailoğlu
Hull Cityde teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı 2.5 yıllık sözleşme...Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı! 2.5 yıllık sözleşme...#Hull City
Kovid-19da son tablo: Bugüne kadarki en yüksek seviyeKovid-19'da son tablo: Bugüne kadarki en yüksek seviye!#Koronavirüs
Şafak Mahmutyazıcıoğlunun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı 3 firari aranıyor...Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı! 3 firari aranıyor...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı... Saldırgan linç edilmekten zor kurtulduBoşanma aşamasındaki eşini bıçakladı... Saldırgan linç edilmekten zor kurtuldu#Samsun
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyorİstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyor#Istanbul
Türkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan vedaTürkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan veda!#Fatma Girik
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi Marmaraya yeniden kar geliyorProf. Dr. Orhan Şen tarih verdi! Marmara'ya yeniden kar geliyor#Meteoroloji
Ali Koçun yaptıkları çok ağrıma gitti'Ali Koç'un yaptıkları çok ağrıma gitti'#Aykut Kocaman
Fazla para gitmesin diye Kraliçenin saçları yokFazla para gitmesin diye! Kraliçe'nin saçları yok!#Kraliçe Elizabeth
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Ritim nasıl yazılır? Ritim kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Ritim nasıl yazılır Ritim kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Çoğu kelimelerde 2 sessiz harf arasında sesli harf kullanılır. Aynı zamanda bazı kelimeler üzerinden ise bu şekilde kullanım gerçekleşmez. Özellikle Türkçede bu konuda birçok kelime üzerinden hata yapılmaktadır. Peki, ritim nasıl yazılır? Ritim kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı konusunda merak edilenleri derledik.

Haberin Devamı

Tek başına ya da cümle içerisinde kullanırken bazı kelimeler üzerinden çok sık hata yapılmaktadır. Bu hatalar içerisinde özellikle ritim kelimesi bir adım öne çıkıyor. Yapılan hata sadece yazım değil bununla beraber paralel olarak okunuşu üzerinde de meydana gelmektedir.

 Ritim Nasıl Yazılır?

 En çok hata yapılan kelimeler arasında ritim sözcüğü gelmektedir. Özellikle sessiz harflerin arasında sesli harfler gelip gelmeyeceği konusunda birçok kişi kararsız kalır. Ancak TDK kapsamında ele alındığı vakit bu kelime, ‘Ritim’ biçiminde kullanılmaktadır. Yani sessiz harfler arasında sesli harf getirilmek suretiyle kullanıldığını söylemek mümkün. Bu şekilde cümle içerisinde veya tek başına yazım hatası yapılmadan kullanılabilir.

 Ritim Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Haberin Devamı

 Türk Dil Kurumu kapsamında ele alındığı zaman bu kelime, ‘Ritim’ biçiminde öne çıkmaktadır. Bu şekilde doğru yazımı ile beraber günlük yaşamın farklı yerlerinde kullanılabilir. Üstelik taşıdığı anlam eşliğinde aynı zamanda okunuşu üzerinden de hata yapılmaz.

 ‘’Müzikte ritim çok önemlidir.’’

 Yukarıdaki cümlede olduğu gibi kendi anlamı ile beraber bu şekilde doğru yazımı eşliğinde kullanılabilir. Özellikle doğru yazımı ve okunuşu kapsamında en merak edilen sözcükler içerisinde yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA