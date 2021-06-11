Risalet ne demek? TDK'ya göre risalet kelimesinin anlamı nedir? Risalet sözlük anlamı

Risalet kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılan kelimelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Peygamberlik 2- Elçilik 3- Nübüvvet

TDK'ya Göre Risalet Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Risalet kelimesi, kullanıldığı yere göre 3 farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Allah katından inen vahitleri insanları bildirmek. İnsanları cennet, cehennem, helal, haram gibi konularda uyarmak. İnanan kulları cennet ile müjdelemek ve cehennem ile uyarmak. Peygamberlik

Dinimize göre Risalet ile görevlendirilmiş peygamberler ikiye ayrılır. Kendisine kitap indirilmiş olan elçilere Resul denir. Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Davud ve Hz. Musa, nebiler arasında yer alır. Kendisine kitap gönderilmemiş olan peygamberlere ise nebi denir.

İkinci Anlamı: Elçi olmak, aracılık.

Osmanlı Döneminde, Risalet sözcüğü elçilik ve aracılık kelimelerinin yerine kullanılmıştır.

Üçüncü Anlamı: Mektup, name, Allah katından gönderilmiş olan mesaj.

Risalet Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler

1- Allah tarafından gönderilen 124 bin peygamberin hepsi Risalet görevini sabırla tamamlamıştır.

2- Risalet görevi Hz. Adem ile başlamış ve peygamber efendimiz Hz. Muhammed ile sona ermiştir.