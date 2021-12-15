Ring ne demek, ne anlama gelir? Ring kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Ring kelimesinin içinde yer aldığı birçok tamlama ve kalıp ifade hem gerçek hem de terim anlamında kullanılır. Bu kelimelerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Ring hattı 2- Ringe Çıkmak 3- Ring Seferi 4- Ring Sistemi

Ring Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ring kelimesinin sözlük anlamı daire ve halkadır. Amatör ve profesyonel boks maçlarının yapıldığı alanlara ring denir. Etrafı halatlarla çevrili olan ringler uzunluğu ve eni 4.5 - 5 metre aralığındadır. Boksörlerin daha rahat hareket edebilmeleri ringlerin zemini branda ile kaplanır.

İlk ve son durağı aynı olan otobüs hatlarına da ring denir.

Ring Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Ring kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Boks maçlarının yapıldığı alan

İkinci Anlamı: Aynı durakta başlayıp biten otobüs hattı

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Ring Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Ringe çıkan boksörler centilmen bir şekilde birbirlerine selam verdiler.''