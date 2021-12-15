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Ring ne demek, ne anlama gelir? Ring kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Ring#Ring Ne Demek
Ring ne demek, ne anlama gelir Ring kelimesinin TDK sözlük anlamı

1.yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren dilimize İngilizce, Almanca ve İtalyanca kökenli birçok sözcük geçmiştir: O kelimelerden biri olan ring, İngilizce kökenlidir. Orijinal dilinde de aynı şekilde yazılan ve telaffuz edilen sözcüğün ilk anlamı daire ve çemberdir. 18. ve 19. yüzyılda boks müsabakaları, daire şeklindeki alanlarda yapıldığı için, boks alanlarına bu isim verilmiştir. Ring ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Ring kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Ring kelimesinin içinde yer aldığı birçok tamlama ve kalıp ifade hem gerçek hem de terim anlamında kullanılır. Bu kelimelerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Ring hattı 2- Ringe Çıkmak 3- Ring Seferi 4- Ring Sistemi

 Ring Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Ring kelimesinin sözlük anlamı daire ve halkadır. Amatör ve profesyonel boks maçlarının yapıldığı alanlara ring denir. Etrafı halatlarla çevrili olan ringler uzunluğu ve eni 4.5 - 5 metre aralığındadır. Boksörlerin daha rahat hareket edebilmeleri ringlerin zemini branda ile kaplanır.

 İlk ve son durağı aynı olan otobüs hatlarına da ring denir.

 Ring Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Ring kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Boks maçlarının yapıldığı alan

 İkinci Anlamı: Aynı durakta başlayıp biten otobüs hattı

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 Ring Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Ringe çıkan boksörler centilmen bir şekilde birbirlerine selam verdiler.''

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