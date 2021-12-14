Rikkat ne demek, ne anlama gelir? Rikkat kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Rikkat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Hoşluk

2- Zarafet

3- Güzellik

4- Hub

5- Letafet

6- Şefkat

7- Acıma

8- Nefaset

Rikkat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

5 asırdır kullanılmakta olan rikkat kelimesi, ince ve nazik olmak anlamına gelir. Kelimenin yan anlamı merhamet olsa da günümüzde bu anlamıyla kullanılmamaktadır.

Bu kelime dil bilgisinde cezalet kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılır. İçinde ''r'' ve ''t'' gibi sert ünsüzlerin bulunduğu kelimelere cezalet, ''g'' ve ''c'' yumuşak ünsüzlerin bulunduğu kelimelere ise rikkat denir.

Rikkat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Rikkat kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: İncelikli davranma, zarafet sahibi olma

İkinci Anlamı: Duyarlılık, şefkat, fedakarlık

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Üçüncü Anlamı: (Dilbilgisinde) Kolay telaffuz edilebilen kelimeler

Rikkat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu rikkat, bu güzellik, aklımı başımdan almaya yetti.

(İncelik anlamında kullanılmış)

2- Bizden yardım talep eden insanlara karşı elimizden geldiğince rikkat göstermeliyiz.

(Merhamet anlamında kullanılmış)