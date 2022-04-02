Rıhtım Nedir, Ne Anlama Gelir? Rıhtım Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Rıhtım kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında bulunmaktadır.

Rıhtım Nedir? Ne Anlama Gelir?

Rıhtım kelimesi deniz taşımacılığı yapılması için inşa edilen ve insan veya yük taşınması amacıyla deniz kıyısından biraz uzağa gemilerin yanaşabileceği şekilde yapılan bir yer olarak bilinmektedir. Rıhtım deniz taşıtlarının park edildiği ve insanların geçişine imkan tanıyan bir geçiş alanı olarak kabul edilmektedir.

Rıhtım deniz veya nehir kıyılarında kimi zaman görsel olarak bir alan yapılması kimi zamanda tekne veya gemilerin bulunduğu yer olarak bilinmektedir. Rıhtım deniz kıyılarında veya limanın bulunduğu alanlarda bulunan yapılar için de kullanılan bir kelime olarak kullanılmaktadır. Rıhtım kelimesi günlük hayatta sıklıkla yer alan kelimelerdendir. Son yıllarda rıhtım üzerinde eğlence merkezlerinin veya tatil konaklamalarının yapıldığı yer olarak bilinmektedir.

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Türk Dil Kurumuna Göre Rıhtım Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil kurumuna göre rıhtım kelimesinin sözlük anlamı deniz veya nehir kıyılarına yük veya eşya taşımak için yapılabildiği gibi yolcu taşıma amacıyla da yapılabilen bir alan olarak kabul edilmektedir.