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Ride 2. Ve 3. Hali Nedir? Ride Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Ride 2. Ve 3. Hali Nedir Ride Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizce dilinde kullanılan kelimelerle ilgili bazı araştırmalar yapılabiliyor. Ride kelimesi günümüzde anlamı merak edilen bir İngilizce kelimedir. İngilizce dilinde kullanılan ride sözcüğünün ikinci ve üçüncü halleri oldukça merak ediliyor. Ride fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri detaylı olarak araştırılan bilgiler arasında bulunuyor. Ride 2. ve 3. hali nedir? Ride fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleler için sizlere detayları derledik.

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 Ride fiili İngilizce dilinde çok kullanılan filler arasındadır. Binmek anlamında kullanılan bir sözcük türüdür. Ride sözcüğünün ikinci hali rode, üçüncü hali ise ridden şeklindedir. 

 Ride 2. ve 3. Hali Nedir? 

 İngilizce dilinde kelimelerin kullanımını doğru yapmak gerekiyor. Zaman belirtirken kelimelerin farklı halleri bulunuyor. Ride fiilinin de ikinci ve üçüncü halleri bulunuyor. Bireyler her fiilin araştırmasını yaparak nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmek istiyor. İngilizce dilinde kelimelerin yanlış kullanılması, cümle yapısının etkilenmesine neden olacaktır. Ride sözcüğü binmek anlamındadır. Binmek anlamına gelen ride kelimesinin 2. hali, rode olarak, üçüncü hali ise ridden olarak kullanılıyor. 

 Ride Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

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 İngilizce dilinde kullanılan fiil türleriyle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen bireyler bulunuyor. İngilizce dilinde kullanılan önemli fillerin doğru kullanılması büyük önem taşıyor. Ride fiilinin Türkçe karşılığı binmektir. İkinci ve üçüncü hali ile ilgili örnekler şu şekildedir; 

I rode my bicycle last night. 

I have never ridden scooter.

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