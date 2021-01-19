RFID nedir ve nasıl çalışır? RFID kullanım alanları

RFID sistemi, canlıları ve ya nesneleri radyo dalgaları ile birlikte tanımlamak için kullanılmakta olan teknolojilere verilen genel isimdir.

RFID Nedir?

Pek çok tanımlama biçimi bulunan ama en yaygın olan bir canlıyı ve ya nesneyi tanımlayan antene bağlanmış mikroçip içine kayıt edilebilecek olan diğer bilgiler eklenerek tanımlama daha da belirgin bir hale getirilebilir. Okuyucu RFID sistemi etiketinden almış olduğu radyo dalgalarını dijital bilgilere dönüştürerek bilgisayar sistemlerine geçmesini sağlar ve de bu işe yarar bir hale gelir.

RFID Kullanım Alanları Nelerdir?

RFID sistemi kullanım alanları genelde insanların hayal gücü ile sınırlı olmaktadır. En yaygın uygulama tahsilat sistemleri, havaalanları güvenlik ve bagajlar otomasyonu, geçişlerin kontrolü, üretim takip, otopark otomasyonu ve de varlık takibi olmaktadır. Son zamanlarda pek çok şirket RFID’ yi daha sık tedarik zincirlerini takip etme süreçlerinde kullanmaktadır.

RFID’nin Yararları Nelerdir?

RFID sistemi süreç takibinden başlayıp depo yerleşimine kadar olan pek çok alanda yararlı olmaktadır. Teknoloji standartlaştığı sürece, tedarik zinciri yönetiminde de daha çok kullanılacaktır. Sistemde amaç idari hataların, bazı barkod tarama sırasında yapılan işçilik kayıplarının, şirket içindeki hırsızlığın, sevkiyat hatalarının ve de stok düzeylerinin azaltılmasıdır.

RFID Sistemi Nasıl Çalışır?

RFID sistemi antenli olan bir çipten yapılan etiket ve antenli bir okuyucudan oluşur. Okuyucu donanım elektromanyetik olan dalgalar yayar. Etiket anteni ise bu dalgaları almak amacı ile ayarlanmıştır. Pasif RFID etiketi, okuyucudan yayılmış dalgaları algılar ve de mikroçipin devrelerini hareketlere geçirmek için kullanmaktadır. Mikroçip bu dalgalarda yer alan dijital bilgiyi değiştirir ve de okuyucuya geri gönderir.