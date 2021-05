Rezonans Nedir? Rezonans Örnekleri Ve Olumsuz Etkileri

Rezonans aslıdan bir maddenin frekansı yani titreşimi olarak bilinmektedir. Bu nedenle normalde her madeninin bir rezonansının olduğunun bilinmesi oldukça önemli olmaktadır.

Rezonans Nedir?

Her cisim aslında küçük küçük atomlardan meydana gelmişlerdir. Bu durum her tür maddede bulunmaktadır. Çünkü tüm maddelerin temeli küçük küçük atom ve atom altı parçacıklar olmaktadır. Bu nedenle pek çok kişinin her siyasının atomlardan olması oldukça normal olmaktadır. Bu her atom parçasının bir tür titreşim ve bir tür frekansı bulunmaktadır. Frekans bir cismin saniyede yapmışı olduğu titreşim miktarı olmaktır.

Bu titremiler eğe belirli düzeylerde olur ise ve bu başka cisimler ile aynı frekansta olur ise büyük tepkimler olabilmektedir. Bu durumun en belirgin özelliği ikinci dünya savaşı yıllarını başında olmuştur. Alman kuvvetleri planyaya çıkartma yaptıkları sırada batı koluna saldırmışlardır. Polonya ülkesinin doğu koluna da Rusya saldırılmıştır. Yani ikinci dünya savaşınsın ortak çıkaran bu iki kuvvet Polonya’nın ortasında buluşmak için anlaşmışlar ve bölüşme planlarını uygulamışlardır.

Bu nedenle alman ordusunun bir köprüden geçiş töreninin geçmesi düzenlenmektedir. Tabi ki bu durumda köprünün rezonansa kavramı kesinlikle hesaba katılmamıştır. Temelinde bu köprünün bir tür rezonans kavramı bulunmamaktadır. Askerler de tören yürüyüşü ile her biri aynı anda ve aynı frekansta yürümeye başlarlar. Bir süre sonra köprünün rezonansı ile alman askerlerinin rezonansı birbirine uymaktadır. Bu durum sonucunda uzun süre duran asma köprü yıkılır.

Bu olaydan sonra pek çok kişinin bir tür sabotaj olduğu düşünülür. Bunun üzerine alman kuvvet komutanlığı köprünün yıkılmasını araştırınca bu durumun temel sebebinin rezonans olduğunu anlamışlardır. Bu durum sonucunda bir çok asker birlik artık köprüden geçer iken serbest pozisyonda ve olabil değince dağınık geçmektedir. Çünkü yine aynı anda bir geçiş denenir ise muhtemelen tekrar rezonans sonucu köprünün yerle bir olması oldukça mümkün olmaktadır.

Rezonans Örnekleri ve Olumsuz Etkileri Nedir?

İkinci dünya savaşının patlak vermesi ile birlikte pek çok bilim ilerlemesi de meydana gelmiştir. Rezonansın ilk zararlarını bireyler ve bilim adamları ikinci dünya savaşı yılarında görüştür. Çünkü rezonansın olumsuz örneklerinden biri sık sık tank geçişlerinde köprü yıkılmalım olmaktadır. Çok ilginç bir şekilde köprüler dayanaklıktan değil daha çok rezonans nendi ile yıkılmaktadır.

Rezonansın oldukça yararlı ve zarlı birçok örneği bulunaktadır. İlk olarak olumlu rezonans durumlarının başında çimento fabrikaları gelmektedir. Bir yere beton dökülmesi için bir miktar çimento karıştırılmaktadır. Bu durum sonucunda da beton zeminler meydana gelmektedir. Bu beton zeminler yapılır iken daha çok zeminlerin içinde hava baloncukları olduğu bilenmektedir.

Bu baloncukların tepeye çıkması için de rezonans teknolojisi tercih edilmektedir. Rezonans ile çimentoya yani yeni dökülmüş olan betona birçok titreşim gönderilmektedir. Vibratör makine ile ola bu titreşimler sayesinde rezonanslar aracılığı ile beton daha mat bir hal almaktadır. Tabi ki bu durum da oldukça sağlana bir yapı oluşturmaktadır. Fakat genel manda rezonans birçok aletin bozulması ve birçok inşaatın yıkılmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle oldukça önemli bir durum olarak bilinene rezonansa yarardan çok zararlı bir doğal oluşumdur.