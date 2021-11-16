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Rezervasyon nedir, ne anlama gelir? Rezervasyon ne demek? TDK sözlük anlamı..

#Rezervasyon#Kelime#TDK
Rezervasyon nedir, ne anlama gelir Rezervasyon ne demek TDK sözlük anlamı..

Dilimize Latinceden geçmiş olan rezervasyon kelimesi ''reservare'' sözcüğünden türetilmiştir. Reservare, korumak, sahip çıkmak ve ayarlamak anlamlarına gelirken rezervasyon kelimesinin sözlük anlamı ise yer ayırttırmaktır. En az birkaç saat öncesinden uçak, otobüs ve tren yolculukları için bilet ayırtma işlemine rezervasyon yaptırmak denir. Otel, pansiyon ve apart gibi konaklama tesisleri için de rezervasyon yaptırmak mümkündür. Rezervasyon nedir, ne anlama gelir? Rezervasyon ne demek tüm detayları ile derledik.

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İnternet ve telefon üzerinden yapılan rezervasyon işlemlerinde, son saate kadar değişiklik yapılabilir. Tüm müşterilere ücretsiz rezervasyon iptal seçeneği de sunulmaktadır. Yer ayırtırken verilen kimlik, iletişim ve banka bilgilerinin doğruluğundan emin olunmalıdır.

 Rezervasyon Nedir?

 Çeşitli işletmelerde yapılan yer ayırtma işlemlerine rezervasyon denir. Latince kökenli bir sözcük olan rezervasyon, 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır.

 Rezervasyon Ne Anlama Gelir?

 Lokanta, restoran ve kafe tarzı yerlerde, saatler ya da günler öncesinden yapılan yer ayırtma işlemine rezervasyon denir. Rezervasyon işlemleri otel ve apart gibi konaklama tesisleri için de geçerlidir. Ek olarak hem telefon hem de internet üzerinden, otobüs ve uçak bileti için de rezervasyon yaptırılabilir.

 Rezervasyon Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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 Türk Dil Kurumuna göre, çeşitli işletmelerde yapılan yer ayırtma işlemine rezervasyon denir.

 Rezervasyon Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Birkaç ay öncesinden rezervasyon yaptırırsan uçak biletleri daha ucuza gelir.''

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#Rezervasyon#Kelime#TDK

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