Revak Nedir? Mimari'de Revak Nerelerde Kullanılır, Örnekleri Ve Tanımı

Revak, daha işlevsel hale getirmek için ev planınıza dahil edilebilecek bir unsurdur. Aynı zamanda evinizin estetik değerini de artırır.

Revak Nedir?

Orta çağın en başlarında özellikle kiliselerin mimarisinde kullanılan revak taştan ya da nadir olarak keresteden inşa edilirdi. Genelde kiliselerin güney cephesinde yer alır, bazen de batı ve kuzey cephelerinde olmak üzere birden fazla olarak yerleştirilmişlerdi. O zamanlardan günümüze kadar gelen revak, pek çok farklı şekilde ve türde kullanılabilir hale geldi.

Mimari'de Revak Nerelerde Kullanılır?

Açık Revak

Açık revakların, herhangi bir tarafta bir muhafazaları yoktur. Tabanda beton veya ahşaptan yapılmış bir güverte veya levha vardır. Ancak üstte bir çatı ile desteklenebilir. Bu tür sundurmada yan duvarlar bulunmadığından, daha çok bir dış mekan alanı gibidir. Çatı malzemesi kolonlar üzerinde desteklenmiştir. Sıcak bir iklimde, bu barakanın içindeki sıcaklık, dış atmosfere göre yaklaşık 10-15 derece düşük olur.

Ön Giriş Revak

Önden giriş revak, evin ön kapısının hemen bitişiğinde küçük bir beton levha şeklindedir. Evin ana kapısına doğru yönelen birkaç basamağı vardır ve estetik değeri arttırmak için buraya bazı dekoratif unsurlar yerleştirilmiştir. Yapımında daha az malzeme gerektiğinden bütçe dostu bir seçenektir.

Arka Revak

Adından da anlaşılacağı üzere evin arka tarafına yapılır. Tasarım, ön sundurmaya benzer, sadece konumu evin arka tarafına kaydırılmıştır.

Ekranlı Revak

Ekranlı bir revakta, bir çatı vardır ve perdeler sundurmanın dört içini de kaplar. Oturma odasının bir uzantısı olarak hizmet edebilir. Bu, havanın dolaşımını sağlar ve aynı zamanda sivrisinekler ve diğer sorun çıkaran böcekler uzak tutulur. Seçenek sayısı nedeniyle en yaygın sundurmalardan biridir. Uzaktan kumanda ile kontrol ettirerek ekranların işlevselliği arttırılabilir. Bu sundurmanın çevresi korkuluk ile yapılabilir veya 3-4 feet yüksekliğe kadar kısa duvarlar da yapılabilir.

Çiftlik Revak

Bu tip revaklar bir çiftlik evi şeklinde inşa edilmiştir. Genişliği evin ön tarafına eşit tutulur. Ayrıca yüksek ya da zemin seviyesinde tasarlanabilir. Revak kapatılır ve destek kirişleri de monte edilir.

Güverte Tipi Revak

Bunlar, çatısız olanların dışındaki açık alanlardır. Sıcak görünmesi için çoğunlukla ahşaptan yapılmıştır. Farklı seviyelerde inşa edilmişlerdir ve parmaklıklar ile çevrilidirler. Güverteden çevrenin muhteşem manzarasını görebilir. Maliyetlidir, yapısının da benzer bir durumda tutulması için zamanında bakıma ihtiyaç duyarken iyi planlanması gerekir. Aksi takdirde, görünüşleri yıldırıcı olabilir.

Avlu Revak

Avlunun zemini asfalt olup sadece zemin seviyesinde tutulmuştur. Ancak önce yüzey tesviye edilir. Ayrıca çatısı yoktur. Boyut ve tasarım açısından özgürlük verir.

Müstakil Revak

Adından da anlaşılacağı gibi müstakil bir revak, evden ayrıdır. Eve bağlamak için çakıl veya ahşaptan ayrı bir yol inşa edilir. Alternatif olarak kaplama da yapılabilir. Ayrı bir yapı olduğu için tasarımına çok fazla esneklik dahildir. Yanları açık tutulabilir veya alanı kapatmak için perdeleri kullanılabilir.

Yağmurlu Revak

Bu revak türü genelde yağmurdan korunmak için yapılır. Çatı bu revak için uzatılır. Yaklaşık 3-6 fit ıslanmamasını sağlamak için sundurmanın ötesine geçer. Ayrıca, uzantı belirli bir açıyla daldırılarak alttaki sundurma yağmurdan tamamen korunmuş olur.

Loggia Revak

Loggia, mimarinin dış görünümünü güzelleştirmek için lüks bir unsurdur. Dünyanın her yerinde saray gibi görkemli yapılarda bulunan bir ifade yapıdır. Yapının en az bir tarafına paralel tutulur ve bir koridor şeklindedir. Dış duvarları ile çatı Loggia revakın bir parçasıdır.

Lanai Revak

Lanai'nin tasarımı Hawaii'ye özgüdür. Tasarım ve konsept, daha geniş yaşam alanlarına sahip olması dışında sundurmaya benzer. Bir çatı eklenmiştir. Ancak tek duvarlıdır.