Retweet ne demek? Retweet yapmak nedir? Twitter'da Retweet yapmak anlamı

Özellikle twitter kullanıcıları twitter üzerinden kullanılan bazı kavramları bilmemektedir. Bu kavramları öğrenmek için araştırmalarda bulunan kişiler retweet kavramının anlamını da öğrenerek twitter kullanımı daha kolay hale getirecektir.

Retweet Ne Demek?

Retweet sosyal medyanın özellikle twitter'ın en çok kullanılan kavramlarından bir tanesidir. Twitter kullanıcıları başkalarının paylaşımlarını retweet ederek, yani paylaşarak takipçilerine sunar. Yani Twitter üzerinden yapılan yeniden paylaşıma retweet denmektedir.

İngilizce kelime anlamı olarak bakıldığında retweet yapmak yeniden gönderme yapmak anlamına gelmektedir. Retweet yapmak başka birinin twitini kendi sayfasında yayınlanmasını sağlamaktadır.

Twitter'ın en çok retweet yapmak en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesi de Twitter üzerinden retweet yapmaktır. Retweet yapmak başka birinin paylaştığı bir Tweeti kendi sayfasında paylaşmak anlamına gelmektedir. Bu sebeple retweet yaparak paylaşımı beğenilen paylaşım; kişinin kendi twitter hesabında paylaşılır.