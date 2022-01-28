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Restorasyon nasıl yazılır? Restorasyon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Restorasyon nasıl yazılır Restorasyon kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Latinceden geçmiş olan restorasyon kelimesi, ''restaurer'' sözcüğünden türetilmiştir. Restaurer, yeniden canlandırmak ve ayağa kaldırmak anlamına gelirken, restorasyon da onarmak, yeniden düzenlemek ve tamir etmek demektir. Antik Roma döneminden bu yana kullanılan bu kelime ''restore etmek şeklinde'' de yazılır. Restorasyon nasıl yazılır? Restorasyon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Latince kökenli birçok sözcük ''asyon'' ile biter. Asyon kelimesi, sonuna geldiği isim soylu sözcükleri fiil yapar. ''Asyon'' ile biten diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Rotasyon 2- Animasyon 3- Aktivasyon 4- Jenerasyon 5- İnovasyon 6- Rasyonalizasyon 7- Sterilizasyon 8- Reenkarnasyon 9- Dejenerasyon 10- Enformasyon

 Restorasyon Nasıl Yazılır?  

 Restorasyon kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

 Restorasyon, bozulan ve yıkılma riski taşıyan tarihi yapıları onarmak anlamına gelir. Restorasyonda önemli olan nokta, tarihi yapıları aslına uygun bir şekilde tamir etmek ve yenilemektir.

 Bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

 RESTORASYON

 Restorasyon Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Hem yenilemek hem de onarmak anlamına gelen restorasyon sözcüğü 4. yüzyılda literatüre girdi. Türk Dil Kurumuna göre Restorasyon kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

 RESTORASYON - Doğru Kullanım

 RESTERASYON - Yanlış Kullanım

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 Restorasyon Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Restorasyon çalışmaları iki hafta daha devam edecek.

 (Doğru Kullanım)

 2- Resterasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

 (Yanlış Kullanım)

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