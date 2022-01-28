Restorasyon nasıl yazılır? Restorasyon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Latince kökenli birçok sözcük ''asyon'' ile biter. Asyon kelimesi, sonuna geldiği isim soylu sözcükleri fiil yapar. ''Asyon'' ile biten diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Rotasyon 2- Animasyon 3- Aktivasyon 4- Jenerasyon 5- İnovasyon 6- Rasyonalizasyon 7- Sterilizasyon 8- Reenkarnasyon 9- Dejenerasyon 10- Enformasyon

Restorasyon Nasıl Yazılır?

Restorasyon kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Restorasyon, bozulan ve yıkılma riski taşıyan tarihi yapıları onarmak anlamına gelir. Restorasyonda önemli olan nokta, tarihi yapıları aslına uygun bir şekilde tamir etmek ve yenilemektir.

Bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

RESTORASYON

Restorasyon Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Hem yenilemek hem de onarmak anlamına gelen restorasyon sözcüğü 4. yüzyılda literatüre girdi. Türk Dil Kurumuna göre Restorasyon kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

RESTORASYON - Doğru Kullanım

RESTERASYON - Yanlış Kullanım

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Restorasyon Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Restorasyon çalışmaları iki hafta daha devam edecek.

(Doğru Kullanım)

2- Resterasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

(Yanlış Kullanım)