Rest ne demek, ne anlama gelir? Rest kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Rest kelimesi, Türkçe kökenli bir kelime olmayarak dilimize Fransızcadan giren bir kelime olarak ifade edilmektedir. Rest kelimesi Fransızca reste kelimesinden türetilerek günümüzdeki rest halini almıştır.

Rest Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Rest kelimesi anlam olarak herhangi bir şeye ya da kişiye karşı yapılan karşı çıkma durumu olarak belirtilmektedir. Bu kelime aynı zamanda bir oyunda oyuncunun önünde bulunan ona ait olan para miktarını da ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu kelime olaylara boyun eğmeyerek direnmeyi tercih eden insanları anlatmak için kullanılan bir kelime olarak ifade edilmektedir. Rest çekmek, Türkçede fazlaca kullanılan bir deyim olarak belirtilmektedir.

Rest Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı?

Rest kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından yapılan açıklaması, bir durum karşısında sert ve kesin tavır alarak karşısındaki kişiye son sözü söylemek şeklinde açıklanmaktadır. Bu kelime alışılmış olan kuralları kabul etmeyen kişiler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Rest kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir kelime olmaktadır.