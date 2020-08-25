Resort Ne Demek? Resort Nedir? Resort TDK Kelime Anlamı

Kökeni İngilizceye dayanan Resort kelimesi, özellikle bazı mekanların hangi amacı sunduğuna dair anahtar bir sözcüktür. Ayrıca gündelik yaşamın içerisinde yine İngilizcede kullanırken, Türkçede daha çok belli bir kalıp üzerinden ele alınır.

Resort Ne Demek?

Belli başlı bazı anlamları ile Türkçede Resort kelimesi artık yerleşmiş biçimde kullanılmaktadır.

- Herhangi bir tatil yeri.

- Herhangi biri yere başvurmak.

- Dinlenme yeri.

Genelde Türkçede bu anlamları üzerinden ele alınır. Ancak Aslında bakılırsa İngilizcede resort kelimesi oldukça fazla anlama geliyor. Özellikle belli başlı bazı otellerin sunduğu olanaklar üzerinden bir tatil merkezi olduğunu anlatan kelime şeklinde ifade edilir.

Ayrıca herhangi bir yere başvurmak ya da tehdide başvurmak gibi anlamları üzerinden de ele alınır. Belli başlı bazı noktalarda bulunan dinleme yerleri için de yeni Resort kelimesi kullanılmaktadır. Ancak Türkçede daha çok farklı oteller ya da pansiyonlar için dinlenme noktası şeklinde resort kelimesi kullanılır.

Aynı zamanda herhangi bir ortam içinde yine resort kelimesi kullanılmaktadır. Örneğin eğlence merkezleri ya da güzel bir eğlence ortamı şeklinde de ifade edilebilir. Fakat bu anlamları Türkçe içerisinde çok fazla öne çıkmaz. Kalıp şeklinde daha çok otel veya bu gibi farklı dinlenme yerleri için kullanılır.