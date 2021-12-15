Resital ne demek, ne anlama gelir? Resital kelimesinin TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

Günümüzde resital kelimesi kişilerin tercihlerine göre kullanılabiliyor. Resital kelimesinin TDK'ya göre belirlenen birkaç anlamı vardır. Tek bir sanatçının tek bir çalgıyla vermiş olduğu konserlerin tamamı resital olarak adlandırılıyor.

Resital Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlam bakımından araştırma yapılan çok kelime bulunuyor. Anlamı bilinmeyen her bir kelime, kişilerin anlama konusunda sorun yaşamasına neden oluyor. İnternetten herhangi bir yazı okunurken daha önce duyulmamış kelimelerle karşılaşılıyor. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek isteyen her okuyucu, sözlük anlamını araştırabiliyor. Resital kelimesinin anlamı da merak ediliyor. Resital kelimesi, bir sanatçının tek bir çalgıyla seyircilere konser vermesi anlamındadır. Sanat alanında daha çok duyulan bir kelime çeşididir.

Resital Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

TDK kelimelerin anlamlarını doğru şekilde paylaşarak bireylerin bilgi sahibi olmasına yardımcı oluyor. Resital gibi farklı kelimelerin anlamları da, TDK tarafından açıklanıyor. Anlamı merak edilen resital kelimesi TDK'ya göre, bir sanatçının herhangi bir çalgı aletiyle konser vermesi anlamına geliyor. Günümüzde sanatçılar tarafından tercih edilerek kullanılan özel kelime türleri içerisinde yer alıyor.