Resim Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İnsanoğlu var olduğundan bu yana estetik merakı ve güzel olana ilgisi her daim var olmuştur. Her dönemde farklılıklar gösterse dahi güzellik arayışı devam etmiştir. Bu olgu zamanla arayışı ifade etmeye başladığında bu yol ve yöntemlere sanat adı verilmiştir.

Sanat ideal olanın en farklı şekiller de ve yollarda ifade ediliş yöntemleridir. Birçok dala ayrılmasının nedeni sanatsal ifadenin çok çeşitli şekillerde yetenek olarak benimsenmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Örneğin; ses yoluyla duygu ve düşüncelerin notalara dökülüp insana hoş gelen bir ahenk oluşturmasına müzik denir. Bir eserin sahnede yaşatılarak izleyenlere görsel ve işitsel ifadesine de tiyatro denmektedir.

Resim Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Her durumda sanat varoluşunu, acılarını, mutluluklarını paylaşmak isteyen sanatçılar yoluyla sergilenebilmektedir. Görsel sanatların bir diğer ifade şekli olan resim ise ressamın anlatmak istediklerini çizgilere, renklere, şekillere büründürerek tuvale aktarması sanatıdır.

Sanatsal ifade yeteneği ve ilgisi olan birçok kişi kendini bu konuda daha da ileriye taşımak istediğinde akademik olarak bir meslek arayışına girerek resim bölümünü tercih etmektedir.

Resim Bölümü Nedir?

Güzel sanatların bir bölümü olan resim sanatsal ifade yeteneğinin bir çeşididir. Sanata ilgi duyan birçok kişinin resim yapmaya meyilli olması bu ifadeyi herkes tarafından yapılabilen bir boyuta taşımaktadır.

Fakat bütün sanat dallarında olduğu gibi akademik eğitim, sanatı branşlara ayırarak varoluşundan günümüze kadar geçtiği bütün evreleri tanıyarak öğrenmeyi sağlamaktadır.

Resim Bölümünün Amacı Nedir?

Bütün bunlar sanatçının resim yeteneğini geliştirmesine ve eğilimini fark etmesine hangi tarzda eserler vereceğini anlamasına yardımcı olmaktadır.

Resim sanatı diğer sanatlar gibi etkileşimin fazla olduğu bir sanat dalıdır. İlham noktaları çok farklı dünyanın iki ucunda yaşayan sanatçıların birbirinden habersiz benzer resimler çizdiği görülebilmektedir. Bu da sanatın evrensel boyutunun göstergesidir.

Resim bölümü okumak isteyen öğrenciler öncelikle bazı yetenek belirleme sınavlarına tabi tutulmaktadırlar. Her fakülte veya üniversite bu sınavları kendi belirlediği içeriklere göre puanlandırıp öğrencileri seçmektedir.

Resim Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Genellikle resim bölümü mezunları resim öğretmenliği konusunda mesleki tercih yapmaktadır. Devlete bağlı olarak atama yoluyla bu meslekte görev alabilirler. Aynı zamanda halk eğitim merkezlerinde de öğretmenlik yapmaları mümkündür. Akademik olarak bu alanda da yüksek öğrenim görmeleri mümkündür.

Resim bölümü mezunları bu alanda kendilerini ilerleterek kendi tarzlarını oluşturarak sanatçı kimliklerini tanıtarak ressam olarak eserler verebilmektedir. Dünya çapında tanınma ve kendi kültürünü ileriye taşıma görevlerini de sanatta ilerleyerek üstlenmiş olmaktadırlar.

Resim Bölümü Kaç Yıllıktır?

Tüm bölümlerde lisans tamamlama 4 yıllık olduğu gibi resim bölümü de 4 yıllık fakültelerde tamamlanabilir. Bu bölümün ön lisans seçeneği bulunmamaktadır.

Resim Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Güzel sanatlar bölümü Türkiye’de günümüzde birçok üniversite de bulunmaktadır. Devlet üniversitelerinin yanında özel üniversitelerde de güzel sanatlar bölümü bulunmaktadır. Bu bölümü seçmek isteyen öğrencilerin istedikleri üniversitenin belirlediği sınavı kazanıp şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Resim Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerde resim bölümü dil olarak Türkçe eğitim yapılmaktadır. Akademik olarak yüksek lisans eğitimlerinde bazı üniversiteler yabancı dil İngilizce aramaktadır.

Resim Bölümü Hangi Puan Türünde Öğrenci Almaktadır?

Resim bölümü okumak için Güzel Sanatlar lisesinden mezun olmak daha verimli olmaktadır. Bununla beraber resim bölümü okumak isteyen öğrenciler belirtilen sınavdaki genel barajı aştıktan sonra Üniversitelerin yetenek sınavındaki puanlar ile resim bölümü okumaya hak kazanmaktadır.

Resim Bölümünde Hangi Dersler Bulunmaktadır?

Resim bölümünde sanat eğitimiyle beraber tasarımı destekleyen ve bireysel yeteneği en üst düzeyde ortaya çıkartmayı amaçlayan bir eğitim verilmektedir. Birçok sanatçı ve ressamın eserlerini inceleyerek ortaya çıkan akımları ele alarak öğrenim görülmektedir. Bu bölüm birçok yönüyle hem öğretsel hem de işlevsel olarak gelişim sağlamayı amaçlayarak öğrencilerin yeteneklerini açığa çıkarabilmeleri için kuralları belirlerken aynı zamanda sanatta kurallı kuralsızlık formülüyle gelişmelerini sağlamaktadır.

Böylelikle resim sanatını icra ederken diğer sanat dallarından da beslenerek bütünsel bir eğitim verilmeyi amaçlamaktadır.

Sanatın geçmişten bugüne gelişimlerini belirten Sanat tarihi, Sanat felsefesi, Geçmişteki Sanat Eserleri Analizi derslerinin yanında resim için insanı inceleyen Artistik Anatomi, Anatomik Desen, Temel Tasarım, Desen, Görsel ifade, Sanat ve Kültüre Giriş, Seramik, Heykel, Görsel Algılama ve Renk, Temel Stüdyo, Sanat Stüdyosu, Mozaikte Eski Teknik ve Yeni Teknoloji, Özgün Baskı Resime Giriş, Çağdaş Türk Sanatı, Mezuniyet Dönemi Semineri, Kuratorluk Çalışmaları dersleri yer almaktadır.

Resim Bölümü Mezunları İçin İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilirler?

Bunların dışında son zamanlarda resim bölümü mezunları grafiker, tasarımcı, düğün ve nişan konseptleri için tasarımlar ve organizasyon işleri gibi sanatın fikirsel faaliyet alanlarında çalışabilmektedir. Sanat ile alakalı galeri ve müzeler de tiyatro çalışmalarında yer alabilmektedirler.

Resim Bölümünün Çalışma Alanları Nelerdir?

Reklamcılık ve reklam için gerekli marka oluşturmada marka tasarımı, marka resmi, markalar için reklam dizaynı ve tasarımı işlerini bu bölüm mezunları yapabilmektedir.

Resim bölümü mezunları aldıkları eğitimleri değerlendirerek görsel içerikli sanatsal projeler oluşturabilmektedirler. Üretime dayalı işlerde tekstil dekorasyon, mobilya ve tasarıma ihtiyaç duyulan tüm sektörlerde görev alabilmektedirler.

Resim Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye de bir çok devlet üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesi bulunmaktadır. Hemen hemen her ilde resim bölümü tercih edilebileceği gibi özel üniversitelerde de resim bölümü okumak mümkündür.