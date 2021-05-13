Resfebe Nedir Ve Nasıl Oynanır? Resfebenin Faydaları Nelerdir

Resfebe 6 ila 12 yaşlarındaki çocuklar için zeka geliştirici; resimlerin, harflerin veya sembollerin belirli kelimeleri ya da cümleleri temsil ettiği bir kod oyunudur.

Resfebe Nedir?

Resfebe bir bulmacaya görsel ipuçları veren yaratıcı bir zeka oyunudur. bulmacayı çözmek için doğru cevaplara ulaşmak, resimleri anlamak ve deşifre etmek gerekir. Her bilmecenin bulmacası bir kategori, cevap kutuları ve bir dizi resim ipucundan oluşur. Kategori, ne tür bir cevap aradığınıza dair belirsiz bir ipucu verir.

Kategori bir başlık olduğundan, cevap bir film, kitap, TV programı ya da pek çok farklı şey olabilir. Bulmacayı çözmek için önce resmin neyi temsil ettiğini bulmak gerekmektedir. Diğer yandan bir sonraki görüntü birkaç farklı şekilde yorumlanabilir gibi soruları beraberinde getirir. Bu bulmacalar özellikle görsel zekanın gelişmesine katkıda bulunur. Problem çözme becerileri üzerinde çalışırken çocukların okuryazarlığını geliştirmenin en ideal yöntemidir.

Resfebe Nasıl Oynanır?

Resfebe, yeni başlayan çocukların zor kelimeleri pekiştirmesine yardımcı olur. Bir tür bilmece bulmacası, tam bir mesajı hecelemek için resimleri kullanır. Bu bulmacalar ayrıca piktogram olarak da adlandırılır ve genellikle tam bir mesaj oluşturmak için resimler ve matematiksel semboller içerir. Resfebe içerisinde yer alan bulmaca türleri bir nevi üstün zekalı çocuklar için hazırlanan sınavlara benzemektedir. Tabi onlardan biraz daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Anlatıma örneklerle devam ederek daha net bir şekilde anlamanızı sağlayacağız.

Örneğin;

□ + K + O +D = Karekod

◊○ =Elmas yüzük

Eğlenceli bulmacalar oluşturmak için bu sembolleri diğer resimlerle birleştirilir;

K + Ters şekilde duran bir ayı + F + @ = Kıyafet (Arada ters şekilde duran ayı fotoğrafı harflerin tam tersi olduğunu ifade eder. “Ayı” kelimesi tersten okunduğunda “ıya” olarak tanımlanır.)

Diğer türdeki bilmece bulmaca türleri, popüler bir cümleyi veya deyimi ortaya çıkarmak için kelimeleri ve konumlarını kullanır. Bir deyim bulmacasının kilidini açmanın anahtarı, harflerin veya kelimelerin yeridir.

Senfon… (Bitmemiş Senfoni)

Resfebenin Faydaları Nelerdir?

Resfebe bulmacalarını hem kendiniz türetebilir hem de telefon ve tabletlerden uygulama olarak indirebilirsiniz. Bilgisayar üzerinden de pek çok web sitesinde Resfebe bulmacaları mevcuttur. Çocukların eğlenmesi ve öğrenmesi adına yapılan bu uygulamalar, onun en başta zeka gelişimine katkıda bulunacaktır.

Bu bilmece bulmacaları, sınıf çalışması ödevlerine veya arkadaşlara metinlere dahil etmek çocukların gelişimi için önemlidir. Ayrıca;

Herhangi bir bulmaca gibi, Resfebe çocukların resimleri çözmelerini ve yeni bir kelime oluşturmak için talimatları takip etmelerini ister. Böylece mantıksal ve muhakeme becerilerini geliştirir.

Bir bulmacayı çözmek için çocukların resimleri tanımlamaları ve onlara ad vermeleri gerekir. Resimleri farklı kelimelerle özdeşleştirilmelidir. Bu, zaten bildikleri kelimeleri hatırlamalarına ve hatta yeni kelimeler öğrenmelerine yardımcı olarak, nihayetinde kelime dağarcığını geliştirir.

Bu resimli bulmacalar yeni yazımları öğretmenin ve öğrenmenin harika yollarıdır. Çocuklar ipuçlarını birleştirip yeni bir kelimeyle karaya çıktığında, yazımlarla daha iyi ilişki kurabilir ve onları daha uzun süre tutabilirler.

Resfebe, çalışan bir bellek güçlendiricilerdir. Çocuğunuzun mevcut hafızasından kelimeleri hatırlamasına ve hafıza bankasına yeni kelimeler eklemesine yardımcı olur.

Resfebe sadece çocuklar için değil tüm aile için de eğlencelidir. Eğlenirken, yeni kelimeler öğrenirken ve eleştirel akıl yürütme becerileri geliştirirken bağları güçlendirir.