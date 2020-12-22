Resepsiyonist nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Resepsiyonist olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Üniversitelerin ve meslek yüksek okullarının Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olanların otellerin resepsiyon bölümünde çalışma şansları yüksektir. Turizm sektörü dışında sağlık, eğitim ve hizmet sektöründe karşılama hostesi olarak çalışmak da mümkün. Üniversitelerin 4 yıllık lisans programından mezun olanlar ise resepsiyon şefi ve misafir karşılama müdürü olarak çalışabilir.

Resepsiyonist Nedir?

Otel, spa merkezi ve pansiyon gibi işletmelerde müşterileri karşılayan ve misafirlerin giriş çıkış işlemlerini yapan görevlilere resepsiyonist denir. İş ve görev tanımı aynı olduğu için karşılama hostesleri de resepsiyonist olarak çalışabilirler.

Sadece rezervasyondan ve kayıt işlemlerinden sorunlu olan personellere ise ''rezervasyon müdürü'' adı verilir. Rezervasyon müdürleri genellikle 4 -5 yıldızlı otellerde ve lüks işletmelerde çalışır.

Resepsiyonist Ne İş Yapar?

Resepsiyonistler, müşterilerin rezervasyon işlemlerini gerçekleştirir. Oteldeki misafirlerin taleplerinin karşılanmasını sağlar. Misafirleri otel etkinlikleri hakkında bilgilendirmek ve kayıt formlarını bilgisayara geçirmek, resepsiyonistlerin yaptığı diğer işler arasında yer alır.

Resepsiyonist Nasıl Olunur?

Resepsiyon olmak için herhangi bir ön lisans ya da lisans programı bitirme zorunluluğu yoktur. Otel ve pansiyonların verdiği ilanlara telefonla ve internet üzerinden başvuru yapılabilir.

Resepsiyonist Olma Şartları Nelerdir?

Sadece Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü mezunları değil farklı bölümlerden mezun olanlar da resepsiyonist olarak çalışabilir. Bununla birlikte lise mezunu birçok kişi de otel ve pansiyonların verdiği resepsiyon ilanlarına başvuru yapabilir.

Resepsiyonistlerin takım çalışmasına yatkın olması gerekiyor. Diksiyonu düzgün, iletişim ve organizasyon becerisi yüksek kişiler bu meslekte kariyer yapabilir. Turistik bölgelerde yer alan otellerde çalışanların ise en az 1 yabancı dil bilmesi gerekmektedir. İngilizce dışında Almanca ya da Rusça bilen kişilerin lüks otellerde çalışma şansı çok daha yüksektir.

Üniversitelerin İletişim Fakültesinden mezun olanlar ise otel müdürü ve resepsiyon amiri olabilir.

Resepsiyonistin Görevleri Nelerdir?

1- Otelin prosedürlerini uygulamak.

2- Gelen misafirleri karşılamak ve uygun odaya yönlendirmek.

3- Ziyaretçilere otelin odaları, hizmetleri ve fiyatları hakkında bilgilendirmek.

4- Telefonla alınan randevuları otel kayıt sistemine kaydetmek.

5- İptal edilen rezervasyonları işleme almak.

6- Gelen telefonları cevaplandırmak.

7- Misafirlere kahvaltı saati, internet şifresi, otelden ayrılma saati konularında bilgi vermek.

8- Misafirlerin şikayetlerine çözüm üretmek.

9- Temizlik personellerine gerekli talimatları vermek.

10- Azalan ya da biten otel ekipmanlarının siparişini vermek.

11- Ön büro raporlarını hazırlamak.

Resepsiyonist Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde çalışan resepsiyonistlerin maaşları çalıştıkları kurumlara göre farklılık gösterir. İşe yeni başlayan bir ön büro sorumlusunun aldığı en düşük maaş 2300 - 2500 TL arasıdır. Ortalama bir resepsiyonist maaşı ise 2500 - 3000 TL arasında farklılık gösterir.

En yüksek resepsiyonist maaşları 3500 - 4200 TL.

Resepsiyonist İçin İş İmkanları Nelerdir?

Genellikle otel, pansiyon ve apart gibi konaklama hizmeti veren işletmelerde çalışan resepsiyonistlerin iş imkanları bunlarla sınırlı değildir. Bunun dışında çalışabilecekleri diğer kurumlar şu şekilde sıralanabilir:

1- Sağlık merkezleri

2- Danışmanlık hizmeti veren firmalarda

3- Galeriler

4- Fitness ve spa merkezleri

5- Avukatlık büroları

6- Gayrımenkul firmaları

Bununla birlikte resepsiyonistler yaptıkları işe ve çalıştıkları kurumlara bağlı olarak farklı departmanlarda çalışabilir. Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olanlar, rezervasyon müdürü, resepsiyon amiri, misafir ilişkileri temsilcisi, karşılama hostesi, misafir ilişkileri müdürü ve ön büro müdürü olabilir.