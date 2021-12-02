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Reprodüksiyon Nedir, Nasıl Yapılır? Reprodüksiyon Tablo Ne Demek?

#Reprodüksiyon#Reprodüksiyon Nedir
Reprodüksiyon Nedir, Nasıl Yapılır Reprodüksiyon Tablo Ne Demek

Reprodüksiyon kelimesini hemen hemen her birey okul yıllarında duymuştur. Reprodüksiyon sözcüğü anlam itibarı ile bir sanat eserinin aslına uygun olarak yeniden yapılmasını ifade etmektedir. Sizin birçok insanın merak ettiği Reprodüksiyon nedir, nasıl yapılır? Reprodüksiyon tablo ne demek? Dikkat çekici konu başlıklarını tüm detay ve ayrıntıları ile birlikte derledik.

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Reprodüksiyon kelimesinin anlamını öğrenmek pek çok insan için önem arz eden bir konu oluşturmaktadır. Reprodüksiyon olarak yapılmış olan pek çok sanat eserinin varlığı söz konusudur. Bunlar arasında en çok bilinen sanat eserlerinden biri de Mona Lisa tablosu olmaktadır.

Reprodüksiyon Nedir?

Özellikle de sanata ilgi duyan insanların sıklıkla duyduğu kelimelerden birisi reprodiksiyon sözcüğü olmaktadır. Reprodüksiyon kelimesi işaret etmekte olduğu anlam bakımından bir sanat eserinin aslına sadık kalınarak yeniden yapılması demektir. Yani herhangi bir sanat eserinin aslına uygun kopyasının yapılmasıdır.

Reprodüksiyon Nasıl Yapılır?

İlk reprodüksiyon çalışmaları ağaçların düz yüzeylerini oymak suretiyle basma tekniği kullanılarak ortaya çıkmıştır. Uygulanan bu teknik neticesinde birden resimlerin kopyalanma süreci hız kazanmıştır. İlerleyen süreçte ise Sennefelder'in icat etmiş olduğu taşbaskı reprodüksiyon yöntemi ortaya çıkmıştır. Bu yöntem kullanılarak basılan resimler daha ucuz olmaktaydı fakat el emeği sarf edilmesinin gerekliliği söz konusuydu. Bunun yanında karmaşık resimler basılması da bir hayli zor olmaktaydı. Bunun en önemli sebebi ise her renk için ayrı bir taş kullanılmasının gerekliliği olmaktaydı. Bundan dolayı basit ve sade çalışmaların basımı gerçekleştirilmekte idi.

Daha sonraları geliştirilen madeni plakalar vasıtasıyla çoğaltma işlemi, taşbaskı reprodüksiyon yönteminin yerini aldı. Resim çoğaltmada noktasında tüm güçlükler bu günün teknolojisiyle aşılmış durumdadır. Bir suluboya çalışmasının dahi tüm ayrıntılarını kolaylıkla reprodüksiyon çalışmasında görebilmek mümkün olmaktadır.

Günümüzde Reprodüksiyon çalışmalar bilgisayar ortamında basılmaktadır. Yazıcılarda ise kağıt yerine tuval bezi kullanılmaktadır. Yazıcılarda kullanılan tuvale basım yapılmasından sonra çerçeveye gerilerek sabitleme işlemi yapılmaktadır. Bu tablolara da kanvas tablo adı verilmektedir. Orijinal tablolardan tek farkı kanvas tabloların daha mat bir görünme sahip olmasıdır.

Fakat orijinal reprodüksiyon tablo baskı yoluyla çizilmez. Reprodüksiyon tablolar, son derece kaliteli yağlıboyalardan yararlanılarak bir resmin yeniden aslına uygun olarak tekrar çizilmesi şeklinde yapılır. Bu tür reprodüksiyonla çizilmiş durumda olan resimler ise tıpkı orijinal resim gibi değerlidir.

Reprodüksiyon Tablo Ne Demek?

Bir sanat eseri olma niteliğine sahip durumda olan tablonun aslına uygun kopyasının özel basım yöntemiyle çoğaltılması çalışması olarak ifade edilir. Bir sanat eserinin reprodüksiyon çalışmasının yapılabilmesi için ise orijinal tablosunun yalnızca bir adet olması ve özgün tekniğinden farklı bir yöntem ile üretilmesinin gerekliliği söz konusudur.

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