Repertuar ne demek? Repertuar kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Repertuar sözcüğü günümüzde birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Fransızca kökenli bir kelime olması ile beraber, değişik noktalarda taşımış olduğu anlamı üzerinden değerlendirilir.

Repertuar Ne Demek?

Repertuar kelimesi birçok anlamı üzerinden ele alınmak suretiyle ifade edilmektedir.

- Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi

- Bir oyuncunun ezberlediği ve oynadığı oyunların listesi

- Birikim

- Dağarcık

Bu şekilde yukarıda verilen anlamlar ile beraber birçok değişik alanda kullanılmaktadır.

Repertuar Kelimesinin Anlamı Nedir?

Repertuar kelimesinin anlamı oyuncuların üstlendiği oyunların listesi olarak öne çıkar. Aynı zamanda farklı alanlarda dağarcık ya da birikim üzerine ifade edilebilmektedir.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre repertuar kelimesinin sözlük anlamı, ‘Oyun listesi, birikim ya da dağarcık’ üzerine ifade edilmektedir.

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‘’Oyuncunun repertuarında bu yoktu.’’

‘’Evrenin zengin repertuarı onun tükenmez ilham kaynağıdır.’’ H. Taner

Bu şekilde farklı anlamları ile beraber tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir.