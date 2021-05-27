Rentek manevrası nedir ve nasıl kullanılır? Rentek manevrası hangi durumlarda nasıl uygulanır

İnsan hayatında bilinmesi önemli son derece önemli olan rentek manevrası konusu, önemli bir merak konusu oluşturmakta ve bundan dolayı büyük önem arz etmektedir.

Rentek Manevrası Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Rentek manevrası çoğunlukla araç içinde bulunmakta olan yaralıyı taşıma işlemidir. Ancak bu uygulamanın hayata geçirilmesi noktasında dikkat edilmesinin gerekliliği söz konusu olan özelliklerden birisi ise mutlaka kaza geçirmiş haldeki şahsı eğer bir tehlike durumu söz konusu halde ise omuriliğe zarar vermeksizin bulundu araç içinden çıkarmak gerekir.

Rentek manevrası olarak ifade edilen bu uygulama durumu çoğunlukla söz konusu yaralının solunumunun durması halinde, yangın tehlikesi söz konusu olduğu durumlarda ve patlama gibi tehlikeli çok tehlike arz eden hallerde uygulanmak gerekmektedir.

Adı özellikle de ehliyet derslerinde duyulan rentek manevrası yöntemi nasıl kullanılır sorusuna şu şekilde bir cevap verilebilmektedir; ilk olarak kaza ortamı değerlendirilir. Yapılan değerlendirmenin ardından araç içindeki yaralı bireyin bilinci sorgulanır. Bu işlemin sonrasında kişinin baş, boyun ve gövde hizası bozulmadan bulunmakta olduğu araçtan dışarı çıkarılmak şeklinde gerçekleştirilir. Son olarak ise yaralının sedyeye yatırılarak hastaneye taşınma süreci gerçekleştirilir.

Rentek Manevrası Hangi Durumlarda Nasıl Uygulanır?

Son zamanlarda adı sıklıkla duyulan rentek manevrası kelimesi, sürücü adaylarının ve sürücü konumunda olan bireylerin muhakkak bilmesi gerekli olan son derece önemli ilk yardım konularından ve acil müdahale manevralarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan çok fazla insanın arama motoru üzerinden en sık araştırdığı ve merak ettiği konular arasındadır. Konuyla alakalı olarak en çok sorulan soruların başında ise rentek manevrası hangi durumlarda uygulanır sorusu yer alır. Esasında rentek manevrası, genellikle kaza yapmış olan kişiyi, içinde bulunmakta olduğu aracın içerisinden çıkartma olarak bilinen bir durumdur.

Kaza geçirmiş durumda olan yaralı bir kişi için eğer bir tehlike söz konusu durumda ise omuriliğine herhangi bir şekilde zarar verme durumu söz konusu olmayacak şekilde kişiyi içinde bulunmakta olduğu araçtan çıkarmak için yapılan işlem, rentek manevrası olarak tabir edilmektedir. Bu kapsamda son derece hayati öneme sahip olan bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan rentek manevrasının gerçekleştirilmesine gerek duyulan bazı durumların varlığı söz konusudur.

Rentek manevrasında ilk aşamada yapılması gerekli olanlardan biri meydana gelmiş durumda olan kaza ortamının değerlendirilmesidir. Konun çok daha net ve kolay anlaşılabilmesi adına bir örnek verilmesi gerekirse; patlama, yangın riski söz konusu olduğu durumlarda, çevre ve ilk yardımı yapan kişinin güvenliği sağlanır.

İlk yardımı yapacak kişinin güvenliğinin sağlanmasından sonra ise hasta ve yaralı haldeki kişinin omuzlarına hafifçe dokunulur ve kişiye "iyi misiniz?" şeklinde bir soru yöneltilerek kişinin bilinci kontrol edilir. Gerçekleştirilen bilinç kontrolünün sonrasında ise hiç vakit kaybedilmeden 112 acil servis hizmetleri aranmalıdır.

Acil servisi aradıktan sonra ise yaralı halde olan kişinin solunum yapıp yapmadığının gözlemlenmesi oldukça önemlidir. Ardından araç içinde bulunmakta olan yaralının ayaklarının pedala sıkışmış durumda olup olmadığından emin olunmalı ve eğer takılı durumda ise kişinin emniyet kemerinin açılması gerekir.

Araç içindeki yaralı bireyin baş, boyun ve gövdesinin hizasının hiç bir şekilde bozmadan çok yavaş ve dikkatli bir şekilde araçtan dışarı çekilme işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Rentek manevrasının uygulanması aşamasında son olarak yaralı bireyin çok yavaş ve dikkatli bir şekilde yere yahut bir sedyeye yerleştirilme işlemi gerçekleştirilir. Tüm bu aşamalar yaralıya müdahale noktasında çok önemli hususları oluşturmaktadır.