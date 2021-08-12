Renkliler Kaç Derecede Yıkanır? Renkli Çamaşırlar Hangi Programda Yıkanır?

Her insanın mutlaka renkli bir kıyafeti bulunur. Renkli kıyafetler mutlaka 30 veya 40 derece yıkanması gereken kıyafetlerdir. Kıyafetin üzerindeki etiketlere bakara yıkama programı hakkında bilgi sahibi olunabilir.

Renkliler Kaç Derecede Yıkanır?

Gündelik hayatında kıyafet yıkayan bireyler, yıkama konusunda bazı bilgiler edinmek istiyor. Renkli kıyafetler yıkanırken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Aynı renk tonlarına sahip olan kıyafetlerin bir arada yıkanması gerekir. Renkli olan kıyafetlerin 30 ile 40 derece aralığında yıkanması gerekir.

Renkli Çamaşırlar Hangi Programda Yıkanır?

Renkli çamaşırlar kıyafetlerin içerisinde yer alan etikete göre yıkanabilir. Her kıyafetin kumaşı farklı olması nedeniyle, yıkanma yöntemi farklılık gösterebiliyor. Bireyler kıyafet etiketlerine bakarak, en uygun programı bulabilir.