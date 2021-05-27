Renk nedir ve nasıl oluşur? Ana renkler ve ara renkler isimleri

Renk, özellikle maddelere çarpan ışığın da yansıması sonucunda meydana gelmektedir. Özellikle renk ışık, beyin ve göz ile ilişkilidir.

Renk Nedir?

Antik Yunan dönemlerinden itibaren renkler hep merak uyandırmıştır. Tarihe ışık tutulduğunda Arap ve Hint kaynaklarında fiziksel sistemde bulunan renk kuramına dair bilgiler görülmüştür. Doğada yer alan renklerin bin bir çeşit tonları bulunmaktadır. Bu renkler sayesinde hayatta pek çok alan çok daha anlamlı hale gelecektir.

Doğada temel ana renkler ve ara renkler bulunuyor. Beyaz ışık, ışığın görülebilir formu olarak öne çıkmaktadır. Beyaz ışık ise turuncu, kırmızı, yeşil, sarı, mor ve mavi renklerin birleşmesinden ortaya çıkmaktadır. Renkler maddelere çarpan ışığın yansıması ile oluşur. Hayatın içinde bulunan her şeyin bir rengi vardır. Bu renkler kimi zaman ana renk kimi zaman ise ara renk olabiliyor.

Renk Nasıl Oluşur?

Renklerin oluşumu herkes tarafından çok merak edilmiştir. Bunun da bilimsel bir açıklaması bulunur. Özellikle çevremizde her zaman ışıklara maruz kalabiliriz. Bu ışıklar ise çeşitli nesnelere çarptıktan sonra gözümüze yansıma yapması ile birlikte çeşitli renkler oluşur. Bu yansımalar sonucunda ise gözümüzde çeşitli renkler belirebilir. Bu gözlerde belirenlere de renk denilmektedir. Renkler mor, turuncu, kırmızı ve mavi gibi birbirinden fazla renkler oluşmaktadır. Bunun yanı sıra renkler oluşurken ana renk ve ara renkler de bulunuyor.

Ana Renkler Nelerdir?

Günümüzde birbirinden farklı renkler bulunuyor. Ayrıca doğada yer alan ve temel olan bu renklere ana renkler denilmektedir. Ana renkler ise doğada tek başına bulunabilmesi ile öne çıkarlar. Ana renkler sayesinde ara renkler oluşmaktadır. Doğada bulunan temel 3 ana rengin karışması ile birlikte ara renkler ortaya çıkar. Bu ana renkler kırmızı, mavi ve sarıdır. Ana renkler dışında kalan siyah ve beyaz da daha farklı bir biçimde oluşur.

Özellikle siyah oldukça gizemli bir renktir. Siyah, güneş ışığını yansıtmayan ve tamamen güneş ışınlarını emen cisimler arasında gerçek bir renk olarak kabul edilmez. Renkler arasında yalnızca siyah renk kesinlikle güneş ışığını yansıtmaması ile bilinir. Siyahın tam tersi olan beyaz ise dönüşümleri tamamen yansıtan cisimlerden oluşur.

Ana renkler kırmızı, sarı ve mavi olarak biliniyor. Siyah ve beyaz renkler ise ne ara renk ne de ana renkler arasında yer almaz. Siyah ve beyaz rengin oluşumu daha farklıdır. Ana renkler siyah ve ya beyaz ile karıştırıldığında ara renkler elde edilmektedir. Bu şekilde istenilen renkler kolay bir şekilde elde edilebilir.

Ara Renkler İsimleri

Ara renkler genellikle turuncu, yeşil ve mor olarak biliniyor. Kırmızı ve mavi renk karıştırıldığı takdirde mor renk elde edilir. Kırmızı ve sarı renk karıştırıldığında ise yeşil renk elde edilmektedir. Ayrıca renklerden birisi siyah ve ya beyaz renk ile karıştırıldığında renklerin farklı tonları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle doğada birbirinden farklı renkler bulunur.

Doğada 3 ana rengin yanı sıra 3 tane de ara renk bulunur. Dünya genelinde bulunan diğer renk tonları ise bu renklerin karıştırılması sonucu ortaya çıkmıştır. Doğa üzerinde bulunan tüm renkler ana renklerin karışması sonucunda bulunabilir. Farklı tonlarda renkler bulunacak ise mutlaka ana renklerden bazılarının uygun şekilde karıştırılması gerekmektedir.