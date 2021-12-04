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Renk körlüğü nedir, nasıl anlaşılır? Renk körlüğü nelere engel olur, nasıl tedavi edilir?

Renk körlüğü nedir, nasıl anlaşılır Renk körlüğü nelere engel olur, nasıl tedavi edilir

İnsanları etkileyen birbirinden farklı hastalıklar bulunmaktadır. Özellikle renk körlüğü de hayatı olumsuz etkileyen hatalıklardan bir tanesidir. Renk Körlüğü nedir, nasıl anlaşılır? Renk körlüğü nelere engel olur, nasıl tedavi edilir tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

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Renk körlüğü, insanların renkler ve renklerin arasında bulunan farklılıkların algılanmadığı bir görme bozukluğu olarak bilinmektedir. Renk körlüğü farklı şekillerde oluşabilir.

 Renk Körlüğü Nedir?

 İnsanlarda çok sık görülen renk körlüğü genellikle renklerin ve renkler arasındaki farkların algılanmadığı görme bozukluğu olarak bilinmektedir. Renk körlüğü yaşayan kişiler çoğu zaman yeşil ile kırmızı gibi renkleri karıştırırlar. Nadiren görülen bazı durumlarda ise tüm renkler gri ve tonları olarak algılanmaktadır. Tüm bu renklerin ayrımını yapamama durumuna da renk körlüğü denilmektedir.

 Renk Körlüğü Nasıl Anlaşılır?

 Çeşitli nedenlere dayanan renk körlüğünün iki farklı şekli olabilir. Kalıtsal sebepler ile oluşan renk körlüğünün yanı sıra bazı durumlarda edinilmiş renk körlüğü yaşanabilir. Renk körlüğü yaşayan kişiler genellikle dünyayı gri tonlarında görmeye başlarlar. Bazı durumlarda ise tüm renklere göre farklılıklar gözlenir. Kırmızı ve yeşil gibi renkler birbirine karıştırılabilir. Kişinin görme bozukluğuna bağlı olarak renk körlüğünün etkisi değişiklik gösterir. Renk körlüğü yaşayan kişiler renkleri görseler dahi bazı renklerde solgun görüntü algılanıyor. Ayrıca çoğu zaman renkler birbirine karıştırılıyor. Genellikle renk körlüğü yaşayan kişiler kırmızı, yeşil ve mavi renkleri birbirine karıştırabiliyorlar.

 Renk Körlüğü Nelere Engel Olur?

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 Renk körlüğü pek çok kişide görülebilir. Hayatın her alanında renk körlüğü yaşayan kişiler olabiliyor. Dolayısı ile günlük yaşamda renk körlüğü ciddi bir sorun yaratmaz. Kırmızı ve yeşil gibi renklerin ayrımını yapamayan renk körleri ise renkler ile ilgili olan bazı işlerde çalışamazlar. Özellikle kara ve deniz yollarındaki trafik ışıklarını algılayamayan renk körleri sürücülük ve denizcilik yapamazlar. Renk körlüğü bazen meslek seçimlerini etkileyebilir. Bazı meslek gruplarında renk körlüğü ciddi bir engel olarak ortaya çıkabiliyor. O nedenle renk körlüğü yaşayan kişilerin meslek seçimleri daha sınırlı olabiliyor.

 Renk Körlüğü Nasıl Tedavi Edilir?

 Dünya genelinde renk körlüğü yaşayan çok sayıda canlı var. Özellikle 2009 yılı itibariyle maymunlarda renk körlüğü problemi gen tedavisi kullanılarak düzeltilmişti. İnsanlarda ise henüz gen tedavisi uygulanamıyor. Renk körlüğü durumunu iyileştirmek çoğu zaman hastalar için üretilen renkli kontakt lensler ve gözlükler kullanılıyor. Göz doktorları renk körleri için kontakt lensler ve gözlükler ile renk körlüğünün ilerlemesi de durdurulabilir. Optik cihazlar renk körlüğünü önlemek için kesin bir çözüm sağlamasa bile rahatsızlığın ilerleyen boyutlarını durdurabilir. Optik cihazlar sayesinde gündüz vakti renk körlüğünün etkileri azaltılır. Böylece daha rahat bir görüş sağlanabilir. Lens ve gözlük gibi optik cihazlar genellikle günlük yaşamı kolaylaştırır. O nedenle renk körlüğü tedavisinde optik cihazlardan yararlanılır.

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 İnsanların gözleri yaklaşık 15 bin renk tonunu fark ediyor. Dünya genelinde neredeyse 180 milyon insan renk körüdür. Genetik yollar ile taşındığı bilinen renk körlüğü en çok kadınlarda görülmektedir. Genetik bir bozukluğa bağlı olarak oluşan bu hastalık çoğu zaman anneden oğula geçmektedir. Özellikle kırmızı ve yeşil renklerin algılanması güçleşir. Renk körlüğü yaşayan kişiler görme testi sonucunda tespit edilmektedir. Renk körü olan kişiler günlük yaşamlarında çeşitli zorluklar ile karşılaşabilirler. Bazı kişilerde ise doğumdan itibaren renk körlüğü ortaya çıkabilir. Renk körlüğünde tanı konulduktan sonra lens ve gözlük kullanımlarına ağırlık verilmektedir. Renk körlüğü belirtilerinde genellikle renkler daha solgun görünür. Çoğu zaman renkler gri ve tonları şeklinde görülebilir. Doğuştan renk körü olan kişilerde sonradan düzelmeler olabilir.

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