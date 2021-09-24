Rengarenk nasıl yazılır? TDK'ya göre rengarenk kelimesinin doğru yazımı..

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Öz Türkçe bir sözcük olan alaca ile rengarenk kelimeleri eş anlamlıdır ve cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Yine aynı şekilde, alaca bulaca ikilemesi de çok renkli manasına gelir.

Rengarenk Nasıl Yazılır?

Renk kelimesine ''a'' eki getirildiği için ünsüz yumuşaması olur ve ''k'' harfi ''g''ye dönüşür. Bu nedenle kelime rengarenk şeklinde yazılır.

TDK'ya Göre Rengarenk Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Rengarenk sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

RENGARENK - Doğru

RENKARENK - Yanlış

RENG A RENK - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Duvarları rengarenk boyaman odaya ayrı bir hava katmış.

(Doğru kullanım)

2- Saçlarımı renkarenk boyatmaya karar verdim.

(Yanlış kullanım)