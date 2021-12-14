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Rencide ne demek, ne anlama gelir? Rencide kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Rencide#Rencide Ne Demek
Rencide ne demek, ne anlama gelir Rencide kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Kelime anlamı araştıran kişiler, kelimelerin doğru anlamlarını nereden öğreneceğini bilmiyor. Rencide kelimesi de anlamı merak edilen bir kelime türüdür. Hangi anlama sahip olduğu merak edilen rencide kelimesinin sözlük karşılığı araştırılıyor. Rencidenin ne demek olduğu araştırılan bir bilgidir. Rencide ne demek, ne anlama gelir? Rencide kelimesinin TDK sözlük anlamı konusuyla ilgili tüm detayları derledik.

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Anlamı araştırılan kelimelerden birisi de, rencide kelimesidir. Rencide kelimesinin TDK'da bulunan bir karşılığı bulunuyor. Rencide kelimesi TDK'ya göre, kalbi kırılmış anlamına sahiptir.

 Rencide Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Rencide kelimesinin anlamı pek çok kişi tarafından bilinse de, tam sözlük anlamı herkes tarafından bilinmiyor. Rencide kelimesinin hangi anlamlara sahip olduğu, kişilerin öğrenmek istediği bir bilgidir. Rencide kelimesinin TDK tarafından belirlenen her anlamı öğrenilmek isteniyor. Sözcüklerin anlamını öğrenerek kendini geliştirmeyi düşünen kişiler, rencide kelimesinin de sözlük anlamını araştırabiliyor. Rencide kelimesi, kalbi kırılmış veya incinmiş anlamında kullanılıyor. Kişiler belirlenen anlamlarıyla cümle içerisinde rencide kelimesini kullanabiliyor.

 Rencide Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Rencide kelimesinin TDK sözlük anlamı oldukça merak ediliyor. TDK her zaman sözcüklerin doğru anlamlarını yayınlıyor. Kullanılması gereken anlamlarını paylaşarak, bilinen yanlışların önüne geçiyor. Rencide kelimesinin sözlük anlamı da, TDK tarafından paylaşılıyor. Rencide kelimesi TDK'ya göre kalbi kırılmış anlamında kullanılmalıdır. Farklı anlamlarda rencide kelimesini kullanmak, yanlış ifadelere yol açacaktır. TDK tarafından belirlenen anlamlar dışına çıkılmaması gerekiyor.

 

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