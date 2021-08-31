Renault Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Renault Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Ülkemizde satışı yapılan arabalardan birisi de Renault markasıdır. Ülkemizde pek çok yerde bayisi olan Renault otomobilleri ülkemiz dışında bir ülkenin markası olmaktadır.

Renault Hangi Ülkenin Markasıdır?

1969 yılında Bursa'da kurulan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Türkiye'de üretim tesislerinden birisidir. Fakat Renault markası ülkemize ait bir marka olmaktadır.

Renault Nerede Üretiliyor?

Renault bir Fransız araç üreticisi olup otomobil, kamyon, tank, traktör, tren, uçak, motosiklet, bisiklet ve otobüs gibi farklı türlerde araç üretmektedir. Türkiye'de Bursa'da kurulan Oyak-Renault ortaklığı bulunmaktadır. Ayrıca Renault ile birlikte yan ortaklığı bulunan Dacia da yer almaktadır.

Renault Ne Zaman Kuruldu?

Fransız otomobil üreticisi olan Renault Fransa'nın Boulogne-Billancourt şehrinde 25 Şubat 1899 tarihinde kurulmuştur. Renault ismini kurucuların ortak soy ismi olan Renault'tan almıştır. Kurulduğu andan itibaren birçok araç üreten Renault Türkiye'de 1969 yılı ile Bursa'da kurulan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları adı ile üretim tesisi kurulmuştur.

Renault Sahibi Kim?

Renault 3 kişi tarafından kurulmuştur. Renault kurucuları Louis, Renault Marcel Renault ve Fernand Renault olmaktadır.

Renault Kuruluşu ve Kısa Tarihçesi

Renault Fransa'da 25 Şubat 1899 tarihinde kurulmuştur. Başlangıçta bireysel ulaşım aracı geliştiren Renault ilerleyen zamanlarda aileler için de otomobil tasarlamaya başlamıştır. Renault markası 6 silindirli otomobiller sonrası 1937 yılında geliştirdiği Primaquatre sayesinde 10 ve 11CV pazarına yerleşmiştir.