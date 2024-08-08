Rektöre uluslararası 'su' görevi... 'Türkiye kurak ülke olma riski taşıyor'

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Merkezi Londra’da bulunan ve 140 farklı ülkeden üyeye sahip olan Uluslararası Su Birliği, sürdürülebilir kentsel ve havza bazlı su çözümlerinde uluslararası bir referans olmak amacıyla 1999 yılında kuruldu. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini çevre mühendisliği alanında yapan Rektör Prof. Dr. Koyuncu su ve atık su alanlarında gösterdiği liderlik özellikleri, yenilikçi ve özverili çalışmalarından dolayı topluluğa kfellow üye olarak seçildi. Koyuncu, 5 yıl boyunca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında IWA’nın içinde aktif görev alacak.
ÜLKEMİZ ADINA ÇALIŞMALAR YAPACAĞIM
Rektör Prof. Dr Koyuncu yeni göreviyle ilgili şunları söyledi: “Yıllar içerisinde su sektörü üzerine yaptığım nitelikli bilimsel katkılar, düzenlediğimiz uluslararası organizasyonlar ve IWA’nın stratejik amaçları doğrultusunda küresel seviyede yaptığımız işlerin seçilmemde etkili olduğunu düşünüyorum. Tabii, öncelikle aday gösterildim ve belirli bir süreç sonunda yapılan değerlendirmeyle üye olarak seçildiğim haberini aldım. Ülkemizde ve dünyada kuraklık, deniz müsilajı, ırmak kirliliği gibi olumsuzluklar sıklıkla gündeme geliyor. IWA tarafından fellow üyeliğine seçilmemle birlikte su yönetimi üzerine uluslararası alanda ülkemiz adına etkin biçimde rol alacağım ve sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sağlayacağım.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ÖNCÜYÜZ
İstanbul Teknik Üniversitesi olarak özellikle sürdürülebilirlik konusunda çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bilhassa 2021 yılında kurduğumuz Sürdürülebilirlik Ofisimizle birlikte üniversitemizdeki bu alandaki çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımızı söyleyebiliriz. Bunun güzel sonuçlarını da uluslararası sıralamalarda kısa zamanda gördük. Dünya genelindeki üniversitelerin, Birleşmiş Milletler’in dünyanın temel 17 sorununa çözüm olarak önerdiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı gerçekleştirmedeki başarılarını değerlendiren Times Higher Education (THE) 2024 Etki Sıralaması sonuçlarına göre bu alanda dünyanın en iyi 34’üncü üniversitesi olduk.”
SADECE TASARRUF YETMEZ
Sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda küçük adımların büyük değişimleri tetiklediğinin farkında olmalıyız. Bugün yaygın olarak bilindiği şekliyle, sadece su tasarrufu ile bunu sağlayabilmek mümkün değil. Genel bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Yeni neslin bir araya gelme ve organize olma becerisinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu sayede gönüllü çalışmalarla su ve atık su konusunda bilinci yükseltmek, sürdürülebilirliği en üst düzeye çıkarmak mümkün olabilecek.”