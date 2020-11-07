Prof. Dr. KÃ¶k, YÃ–K AraÅŸtÄ±rma ve Aday AraÅŸtÄ±rma Ãœniversitelerinin Performans DeÄŸerlendirmesi ile TÃœBÄ°TAK GiriÅŸimci ve YenilikÃ§i Ãœniversite Endeksi 2019'da ODTÃœ'nÃ¼n birinci sÄ±rada yer almasÄ±na iliÅŸkin AA muhabirine deÄŸerlendirmelerde bulundu. YÃ–Kâ€™Ã¼n "Ä°htisaslaÅŸma ve Misyon FarklÄ±laÅŸmasÄ± Projesi" kapsamÄ±nda belirlediÄŸi AraÅŸtÄ±rma ve Aday AraÅŸtÄ±rma Ãœniversitelerinin 2017 yÄ±lÄ±ndan bu yana performanslarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdiÄŸini hatÄ±rlatan KÃ¶k, ODTÃœ'nÃ¼n 2017 ve 2018 yÄ±llarÄ±nda olduÄŸu gibi 2019 deÄŸerlendirme sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re de aÃ§Ä±k ara en baÅŸarÄ±lÄ± araÅŸtÄ±rma Ã¼niversitesi olduÄŸunu vurguladÄ±. 2019'a iliÅŸkin performans deÄŸerlendirmelerinin "araÅŸtÄ±rma kapasitesi", "araÅŸtÄ±rma kalitesi" ve "etkileÅŸim ve iÅŸ birliÄŸi" baÅŸlÄ±klarÄ± altÄ±nda 32 gÃ¶sterge kapsamÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken RektÃ¶r KÃ¶k, ODTÃœ'nÃ¼n akademik geleneÄŸinin yanÄ± sÄ±ra yÃ¶netime geldikleri 2016 yÄ±lÄ±ndan bu yana araÅŸtÄ±rma, eÄŸitim ve topluma hizmet alanlarÄ±nda baÅŸarÄ± odaklÄ± yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n bu baÅŸlÄ±klara yÃ¶nelik en yÃ¼ksek puanlarÄ± almalarÄ±na katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. ODTÃœ'nÃ¼n gerek ulusal gerekse uluslararasÄ± proje sayÄ±sÄ± ve fon tutarÄ± bakÄ±mÄ±ndan Ã¼lkenin lider Ã¼niversitesi olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Prof. Dr. KÃ¶k, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â Â Â Â Â

"Ulusal ve uluslararasÄ± patent sayÄ±mÄ±z, bilimsel yayÄ±n ve atÄ±f sayÄ±mÄ±z, ulusal ve uluslararasÄ± Ã¶dÃ¼llerimiz, akredite program sayÄ±mÄ±z, YÃ–K 100/2000 Doktora Burs ProgramÄ± ile TÃœBÄ°TAK 2244 Sanayi Doktora ProgramÄ± Ã¶ÄŸrenci sayÄ±mÄ±z, uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi oranÄ±mÄ±z, akademisyen ve Ã¶ÄŸrenci firma sayÄ±mÄ±z, Ã¼niversite-Ã¼niversite ve Ã¼niversite-sanayi iÅŸ birliÄŸi kapsamÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z ile Ã¶ncÃ¼ konumda olmamÄ±zÄ±n etkisini performans deÄŸerlendirme sonuÃ§larÄ±nda da gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olduk."Â Â Â Â

TÃœBÄ°TAK'IN SIRALAMASINDA DA BÄ°RÄ°NCÄ° ÃœNÄ°VERSÄ°TE ODTÃœ OLDUÂ Â Â Â

TÃœBÄ°TAK tarafÄ±ndan oluÅŸturulan "GiriÅŸimci ve YenilikÃ§i Ãœniversite Endeksi 2019" sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re de 81,9 puanla birinci olduklarÄ±nÄ± dile getiren RektÃ¶r KÃ¶k, Ã¼niversitelerin "bilimsel ve teknolojik araÅŸtÄ±rma yetkinliÄŸi", "fikri mÃ¼lkiyet havuzu", "iÅŸ birliÄŸi ve etkileÅŸim" ile "ekonomik katkÄ± ve ticarileÅŸme" olmak Ã¼zere 4 boyutta, 22Â gÃ¶stergeye gÃ¶re sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti. ODTÃœ'nÃ¼n kurulduÄŸu gÃ¼nden bugÃ¼ne kadar giriÅŸimcilik ruhunu ve yenilikÃ§i kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ destekleyen yapÄ±sÄ±na vurgu yapan KÃ¶k, ÅŸu bilgileri verdi:Â Â Â Â Â

"Ä°lklerin Ã¼niversitesi olarak kurulan TÃ¼rkiye'nin ilk teknokenti ODTÃœ Teknokent ile bu giriÅŸimcilik ve yenilikÃ§ilik ruhunu bir ekosistem haline getirdik, bu ekosistemin geliÅŸmesi ve bÃ¼yÃ¼mesi iÃ§in de var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu doÄŸrultuda gerek akademisyenlerimize gerekse lisans ve lisansÃ¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrencilerimize her tÃ¼rlÃ¼ araÅŸtÄ±rma-geliÅŸtirme, proje ve yayÄ±n, giriÅŸimcilik ve ulusal/uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸi konularÄ±nda gerekli desteÄŸi sunmaya devam ediyoruz."

â€˜HEDEFÄ°MÄ°Z DÃœNYADA Ä°LK 100â€™DE SÃœREKLÄ° OLMAKâ€™Â Â

Prof. Dr. KÃ¶k, ODTÃœ'nÃ¼n araÅŸtÄ±rma kapasitesini artÄ±rmak iÃ§in Ã§Ä±tayÄ± daha da yÃ¼kselttiklerinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â

"Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde en bÃ¼yÃ¼k hedefimiz, uluslararasÄ± sÄ±ralamalarda daha Ã¼st sÄ±ralarda yer almak ve bunu baÅŸaracaÄŸÄ±z. ODTÃœ olarak hedefimiz, sÄ±ralama sistemlerinde Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 2 yÄ±l iÃ§inde Ã¶ncelikle ilk 500'de, sonraki dÃ¶nemde ise ilk 300'de yer almak. Nihai hedefimiz ise ODTÃœ'nÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n en iyi Ã¼niversiteleri sÄ±ralamalarda ilk 100 iÃ§inde sÃ¼rekli olarak yer almasÄ±nÄ± saÄŸlamak. Bunun iÃ§in dÃ¼nyadaki bu alandaki baÅŸarÄ±lÄ± Ã¼niversiteleri araÅŸtÄ±rarak Ã§ok kapsamlÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirdik ve hangi alanlarda hangi baÅŸarÄ± seviyelerine ulaÅŸmamÄ±z gerektiÄŸini belirledik. AraÅŸtÄ±rma, geliÅŸtirme, giriÅŸimcilik alanlarÄ±nda Ã§Ä±tayÄ± Ã§ok daha yukarÄ± taÅŸÄ±dÄ±k. YÃ¶netim olarak Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerimizin akademik performanslarÄ± artÄ±rmak Ã¼zere ODTÃœ'de araÅŸtÄ±rmaya ve eÄŸitime verilen desteÄŸi en Ã¼st noktaya taÅŸÄ±yacak projelerimizi hazÄ±rladÄ±k ve Ocak 2021 itibarÄ±yla uygulamaya koyacaÄŸÄ±z. Bu baÄŸlamda atama yÃ¼kselme kriterlerinden, yayÄ±n ve atÄ±f destek teÅŸviklerine uzanan geniÅŸ bir yelpazede yeni sÃ¼reÃ§lerimizi planladÄ±k."Â Â Â Â Â

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