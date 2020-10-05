Rektör Karasar maestro oldu

Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) karar ve tavsiyelerini yeni eğitim-öğretim döneminde uygulayacağına dikkat çeken Maltepe Üniversitesi yeni normalleşme sürecine uygun olarak üniversite açılış törenini online olarak gerçekleştirdi. Maltepe Üniversitesinin açılış töreni Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar’ın konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Karasar, 2020-2021 akademik yılında, mesafelere yenik düşmeden, pek çok başarıya birlikte imza atmayı hedeflediklerini söyledi. İlk açılış dersinde üniversiteli olmanın, çalışmanın ve başarmanın üzerinde duran Prof. Dr. Karasar, üniversitenin bilimin evi olduğunu ve bu evde eğitimin, yıllarla sınırlı olmadığını belirtti.

‘DURMADAN, BIKMADAN ÇALIŞIN’

Üniversiteli olmanın; bilgi tüketicisi ve bilgi üreticisi olmak, öğrenme ihtiyacını damarlarında hissetmek, problem çözmek, akademik kapitalizmin duvarları arasına sıkışmadan, bir kaşif ruhuyla çalışmak anlamına geldiğini anlatan Prof. Dr. Karasar, şunları söyledi:

“Üniversite eğitimi yalnızca kitapların içindeki bilgileri öğrenmekten ibaret değil. Üniversite deneyim kazandırır. Öğrenmek; dönüşümdür, değişimdir, deneyimdir. İlhamın açtığı kapıdır deneyim. Üniversiteler de bu kapının açılması için fırsat yaratır. Aydın olma bilinciyle bu kapıyı açmak, elimizdeki altın anahtardır. Bu yolda durmadan, bıkmadan çalışınız. Unutmayınız ki bugün vereceğiniz emekle vatanın geleceğinde söz söyleyecek nesiller sizler olacaksınız. Başarmak cesaret ister, azimle çalışmak ister! İşte Atatürk’ün bu yaklaşımla attığı adımlar, bizler için her zaman rehber olmuştur. Üniversiteli olmak; geleneğini bilmek, global yaklaşıma sahip olmak ve kararlılıkla adım atmak, önündeki engelleri azimle çalışarak aşmak demektir. Üniversiteli olmak; ilklere imza atmak, dünyanın ayaklarını yerden kesecek hikayeler yazmak demektir. Üniversiteli olmak, maneviyat, merhamet, şükür sahibi olmak; iyi insan olmak demektir. Özetle üniversiteli olmak; dünyada hoş bir sada bırakmak için çalışmak demektir. Dijital dönüşümün eğitim alanında kendini güçlü bir şekilde hissettirdiği pandemi günlerinde eğitim kurumlarının da dijital bağlamda yenilendiğini ve Maltepe Üniversitesinin bu değişimin öncüleri arasında yer alıyor. Öğrencileri kampüste göreceğimiz günlerin bir an önce gelmesini ve yeni akademik yıl için başarılar dilerim.”

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Prof. Dr. Belma Akşit, Prof. Dr. Manuk Norayık Manukyan, Fakülte Dekanları, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlerinin öğrencilere yönelik yaptıkları Hoş geldiniz konuşmalarıyla devam etti. Açılışta Rektör Prof. Dr. Şahin Karasarın orkestra şefliği yaptığı Camerata Saygun Orkestrası, Felix Mendelsshon Strin Synphony no.10 B minör adlı eserini seslendirdi. Tören Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdal Yaşlıcan’ın uygulamalı eğitimi ve ardından 2019-2020 akademik yılında ilk üç dereceyi alan öğrencilerin konuşmasıyla sona erdi.