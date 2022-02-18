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Rektör İnci duyurdu! Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni kampüs

#Boğaziçi Üniversitesi#Kampüs#Mehmet Naci İnci
Rektör İnci duyurdu Boğaziçi Üniversitesine yeni kampüs

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi'nin kullanımında olan Anadolu Hisarı’ndaki kampüs alanının Boğaziçi Üniversitesi'ne tahsis edildiğini açıkladı.

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Rektör İnci tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mevcut kampüs alanlarımızın eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin artan ihtiyaçlarına yetmemesi üzerine yaptığımız girişimler sonucu, bugüne kadar Marmara Üniversitesinin kullanımında olan Anadolu Hisarı’ndaki kampüs alanı, mevcut kampüslerimize ek olarak Üniversitemize tahsis edilmiştir.

Beykoz İlçesi, Göksu mahallesinde bulunan kampüs alanı toplamda 122.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz alanına sahiptir. Halihazırda Marmara Üniversitesi tarafından kullanılan kampüsteki akademik ve idari birimler Bahar 2022 döneminin sonunda boşaltılarak kullanımımıza devredilecektir. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ise yeni inşa edilmekte olan kendi kampüsü tamamlanıncaya kadar mevcut kampüste eğitim ve öğretime devam edecektir.

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Boğaziçi Üniversitesi’nin gelişmesi, öğrencilerimize daha iyi bir yaşam alanı sağlanması, araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini daha etkin gerçekleştirebilecek bir ortamın temini için Rektörlüğümüz bundan sonra da yeni hedeflerle çalışmalarını sürdürecektir.

Üniversitemizin yeni kampüs alanı ile büyümesi ve gelişmesi için destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunarız. Kampüs alanının tahsisini gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ederiz.

Boğaziçi Üniversitesi tarihine geçecek bu önemli gelişmenin hayırlı olmasını dilerim.

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#Boğaziçi Üniversitesi#Kampüs#Mehmet Naci İnci

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