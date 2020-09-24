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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 24.09.2020 - 17:55 | Son Güncelleme:

Rektör Bağ görevden alındı

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Rektör Bağ görevden alındı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 7 Ağustos’ta hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Buna göre, dün gerçekleştirilen ‘Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı’nda verilen disiplin cezası nedeniyle Prof. Dr. Bağ’ın Kanunen Rektörlük görevi sonlandırıldı.

NE OLMUŞTU?
Pamukkale Üniversitesi’nde ilana çıkılan öğretim görevlisi kadrosunun Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın eşini tarif eder şekilde olduğu gerekçesiyle, YÖK tarafından rektör hakkında soruşturma açılmış, ardından görevinden uzaklaştırıldığını bildirmişti. Benzer bir tartışma 2017’de de yaşanmıştı. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın, öğretmen olan eşi Derya Bağ’ı, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan naklederek İslami İlimler Enstitüsü’ne ‘enstitü sekreteri’ olarak ataması tartışmalara neden olmuştu. YÖK’ün uyarısıyla üniversite tarafından yapılan işlem geri çekilmişti.

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