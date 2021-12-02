Rektifiye Nedir, Nasıl Yapılır? Araba Veya Motor Neden Rektefiye Edilir?

Haberin Devamı

Rektifiye, motor yenileme anlamına gelir. Motorların zaman zaman yenilenmesi gereksinimine denir.

Rektifiye Nedir?

Rektifiye Fransızcada "rektifier" şeklinde bilinir. Bu kelimenin Türkçedeki tam karşılığı ise, "düzeltme" olarak bilinir. İngilizcesi "rectify" ya da "rebuild" olan rektifiye kelimesi, "düzeltme, yeniden inşa etme" anlamlarında sıkça kullanılır. Yani rektifiye kelimesi, sadece motor için değil pek çok şeyde düzeltme anlamına gelir.

Araç kullanımı için özel bir anlamı olan rektifiye "motor yenileme" anlamına gelir. Diğer bir adı ile araçların kalbi olan motorların zaman içinde çalışma koşullarının aşınması ve bozulması sonucunda uygulanan yenileme işleminin tamamı rektifiye olarak bilinir. Aşınmış bir motorda bulunan krank mili, silindir ve piston gibi parçaların değiştirilmesi ve motorun eski gücüne kavuşması işlemine verilen isimdir.

Rektifiye Nasıl Yapılır?

Haberin Devamı

Uzun süredir kontrol edilmeyen ve işlevini tam olarak yerine getiremeyen motorlara rektifiye işleminin uygulanması gerekir. Zaman içinde aşınan ve performansı düşen motorlar için uygulanan rektifiye, motor ve araç sağlığı için çok derece önemlidir.

Rektifiye yapımı sırasında motorun çalışmasına engel olan parçaların tamamen ya da kısmen yenilenmesi gerekebilir. Bu parçaların bazı durumlarda tamir edilerek onarılması gerekir. Bazı durumlarda ise yeni parçalarla değiştirilir.

Araba ya da Motor Neden Rektefiye Edilir?

Bir motorun rektifiye işlemi yapılması için gereken iki ana neden bulunur. Bunlar ise, motor yataklarının aşınması ve piston halkalarının iyi oturmamasıdır. Herkesin bildiği gibi rot, krank mili ve piston gibi motor parçaları serbest bir şekilde hareket edebilecek sağlayan yataklara sahip bulunuyor.

Binlerce kilometre dayanacak özellikte üretilen rulmanlar da zamanla aşınarak bakıma ihtiyaç duyar. Otomobilin bakımları aksatıldığı zaman ve düşük yağ seviyelerinde çalıştırıldığında motordaki yaşanan aşınmalar hızlanıyor. Örneğin, sızdırmazlık görevine sahip olan piston halkalarındaki aşınmalar da silindir duvarını deforme ederek kaçaklara yol açabiliyor.