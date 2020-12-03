Rekreasyon Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Rekreasyon bölümü ise bu etkenlerin her türlü insan için nasıl planlanması ve uygulanması gerektiği ile ilgili çalışmalar yapan bir bilim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Rekreasyon Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Rekreasyon bölümü dünya çapında oldukça gelişmiş olan bir bölüm olmaktadır. Diğer bir yandan bu bölümün önemi ülkemizde son yıllarda anlaşılmaktadır. İnsanların eğlence ve spor amacı ile katıldıkları etkinliklerde rekreasyon tanımını oluşturmaktadır. Bu bölümde rekreasyon ile ilgili bütün aktivitelerin planlaması, uygulanması ve sunumun yapılması ile ilgili olarak öğrencilerine eğitim vermektedir.

Rekreasyon Bölümü Nedir?

Kişilerin gönüllü olarak katıldıkları spor, sanat, hobi de benzeri etkinliklere planlayan, sunumlarını yapan ve organize eden kişilerin eğitimin verildiği yer olmaktadır.

Rekreasyon Bölümü Amacı Nedir?

Rekreasyon faaliyetleri çok çeşitli alanlarda olmaktadır. Bunlara örnek vermek gerekirse; treaking, kamp, kuş gözlemciliği, motosiklet gezileri, kaya tırmanışı, müze ve sergi ziyaretleri, sinema ve tiyatro olmaktadır. Bu faaliyetlere katılım ise gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu faaliyetlere katılan kişilerin amacı sosyal, fiziksel ve zihinsel olarak yaşam kalitelerini arttırmak olmaktadır. Sözü edilen faaliyetlerin güvenli bir şekilde düzenlenmesi, katılımcılara artı değer katması, projelendirilmesi için ise rekreasyon bölümü mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bölümün amacını ise tam olarak bunları oluşturmaktadır.

Rekreasyon Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Rekreasyon bölümünden mezun olanların iş tanımları öncelikle iyi bir şekilde planlanmış rekreasyon faaliyetlerini organize etmek olmaktadır. Daha sonrasında ise bu faaliyetlere nasıl teşvik sağlanacağı ile ilgili planlamalar ve yönetimler yer almaktadır Bu faaliyetler sayesinde toplumun güçlenmesi amaçlanmaktadır.

Rekreasyon Bölümü Kaç Yıllıktır?

Spor bilimleri fakültesi altında yer alan rekreasyon bölümü 4 yıllık eğitim vermektedir.

Rekreasyon Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

BESYO altında yer alan bölüme girmek için gerekli olan puanlar ortaöğretim başarı puanı ve üniversite giriş sınavından alınan puanlar olmaktadır. Bu puanların yeterli olması durumunda fakülteye girmek için özel bir sınavdan da geçilmesi gerekmektedir.

Bu bölümü seçmek isteyen kişilerde bulunması gereken özelliklerin başından hoşgörülü olmak gelmektedir. Daha sonraki özellikleri ise duyarlı olmak, sabırlı olmak, anlayışlı olmak, iletişime ve ikna kabiliyeti yüksek olan, liderlik vasıflarına sahip ve organizasyon yeteneği yüksek olan kişiler olmalıdır.

Rekreasyon Bölümü İngilizce midir?

Bölüm öğrencilerine Türkçe eğitim vermektedir.

Rekreasyon Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Rekreasyon bölümü öğrencilerini, lisede sözel bölümden mezun olan öğrenciler arasından almaktadır.

Rekreasyon Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite öğrenimi için rekreasyon bölümü tercih eden öğrenciler 4 yıllık eğitim süresi içerisinde şu dersleri görmektedirler:

Spor Rekreasyonu,

Turizm Rekreasyonu,

Boş Zaman Sosyolojisi,

Terapatik Rekreasyon,

Ritim ve Dans,

Ticari Rekreasyon,

Antrenman Bilimi,

Egzersiz Fizyolojisi,

Beslenme,

Ayrıca rekreasyon ve bölümünde yönetime yönelecek olan öğrencilerin almaları gereken dersler şu şekilde olmaktadır:

Genel Muhasebe,

Turizm,

Genel Hukuk,

Genel İşletme,

Rekreasyon Kaynakları,

Yönetim ve Organizasyon,

Rekreasyon Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Rekreasyon çok geniş bir alanı kapladığı için bu bölümden mezun olan öğrencilerin iş bulma olanakları da son derece geniş olmaktadır. Bu olanları kısaca özetlemek gerekirse;

Kamu Kurum ve Kuruluşları,

İşletmeler,

Oteller,

Tatil Köyleri

Turizm alanında eğlence hizmeti veren organizasyonlarda,

Su sporu hizmeti sağlayan organizasyon şirketlerinde,

Kara sporları aktiviteleri hizmeti veren organizasyon şirketlerinde,

Festivaller,

Dans organizasyonları,

Sergi organizasyonları,

Belediyelerin toplum için düzenledikleri sanatsal ve sportif faaliyetlerde,

Sağlık kuruluşlarında,

Rekreasyon Bölümü Çalışma Alanları?

Rekreasyon bölümü çalışma sahası olarak en geniş sahaya sahip olan iş kollarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple bu bölümden mezun olan öğrenciler hem özel sektörde, hem de devlet ve vakıflara ait sektörde kendilerine istihdam sağlayabilmektedirler.

Rekreasyon Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Üniversite öğreniminde bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin tercih edebilecekleri üniversiteler şu şekilde sıralanmaktadır:

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü

Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölüm

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi BESYO Rekreasyon Bölümü