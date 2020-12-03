Reklamcılık Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Reklamcılık bölümü bir ürün ve ya hizmetin en iyi şekilde kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan etkili bir iletişim yöntemi olarak bilinir.

Reklamcılık Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Geçmişten günümüze en çok tercih edilen mesleklerin arasında reklamcılık yer alıyor. Reklamcılık, bir ürünün ve ya hizmetin en iyi yönlerinin ortaya konularak kullanıcıya ulaştırıldığı etkili bir iletişim kanalı olarak bilinir.

Reklamcılık Nedir?

Reklamcılık ürünlerin ve ya hizmetlerin en güzel taraflarının ortaya konularak etkili bir şekilde kullanıcılara sunulduğu etkili iletişim kanalıdır. Reklamcılık bölümünde yaratıcı ve etkileyici fikirler her zaman ön planda tutulur.

Reklamcılık Bölümünün Amacı Nedir?

Reklamcılık bölümünün amacı bu sektörde çalışacak nitelikli ve başarılı kişiler yetiştirmektir. Bu bölümde gerekli eğitimler verilerek alanında uzman ve başarılı reklamcılar yetişir. Bu konuda da önemli çalışmalar yapılır.

Reklamcılık Mezunu Ne İş Yapar?

Reklamcılık bölümünden mezun olan kişiler küçük mağazalardan büyük şirketlere kadar pek çok alanda çalışabilirler. Fikirlerini ve hayallerini içeriklere yansıtan reklamcılar ürünler ve hizmetler ile ilgili önemli senaryolar oluşturabilirler.

Reklamcılık Kaç Yıllıktır?

Bazı üniversitelerde iki yıllık reklamcılık programı önlisans bölümü bulunmaktadır. Aynı zamanda çoğu üniversitede 4 yıllık Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Reklam Tasarımı ve İletişim gibi bölümler bulunmaktadır.

Reklamcılık Okumak İçin Ne Gereklidir?

Reklamcılık bölümünde okumak isteyen kişilerin hayal gücü gelişmiş, çok çabuk fikir üretebilen kişiler olması gerekir. Bunun yanı sıra çabuk sorun çözebilen ve pratik zekaya sahip olmak da gerekir. Reklamcılık sektöründe kariyer hedefi olan yetenekli ve azimli kişiler bu alanda okuyabilirler.

Reklamcılık Öğretimi İngilizce midir?

Türkiye genelindeki bazı üniversitelerde reklamcılık bölümü öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesinde öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

Reklamcılık Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerdeki reklamcılık bölümü sözel puan türü ile öğrenci almaktadır. Dolayısı ile bu bölümde okumak isteyen kişiler üniversite sınavında Sosyal bilgiler ve Türkçe sorularını çözerek istedikleri puanları alabilirler.

Reklamcılık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Reklamcılık bölümünde reklamcılığın temelleri, stratejik planlama, pazarlama iletişimi, iletişim tasarımı, marka yönetimi ve metin yazarlığı gibi dersler bulunuyor. Bunun yanı sıra bu bölümde okuyan öğrenciler tüketici davranışı, pazarlama ve iletişim, reklam grafiği, iletişim ve toplum ile iletişim becerileri derslerinden sorumlu olurlar.

Reklamcılık Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Reklamcılık bölümünden mezun olan kişiler için oldukça geniş bir iş olanağı bulunur. Aynı zamanda bu bölümden mezun olan kişiler küçük işletmelerde de büyük firmalarda da çalışabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Reklamcılık bölümünden mezun olan kişiler reklam şirketlerinde ve büyük firmalarda çalışabilirler. Teknolojinin gelişimi ile birlikte dijital alanda iş olanakları da artıyor. Dolayısı ile reklamcılık bölümü mezunları sosyal medya alanında, pazar araştırmalarında ve içerik editörü olarak da çalışma imkanına sahip olurlar. Reklam bölümü mezunları genel olarak ürün tanıtımı ve hizmet tanıtımını amaçlayan her platformda çalışabilirler. Bunun için de reklamcılık bölümü mezunları farklı şirketlerde ve sosyal medya platformlarında çalışabilirle

Reklamcılık Çalışma Alanları Nelerdir?

Reklamcılık bölümünden mezun olan kişiler için çalışma alanları oldukça geniştir. Özellikle de kariyerlerine bu alanda devam etmek isteyen kişiler matbaa, televizyon ve radyo alanında çalışabilirler. Bu platformlarda ürün pazarlaması yaparak birbirinden güzel içerikler üretebilirler. Aynı zamanda reklam endüstrisi ve reklam veren şirketlerde de kariyerlerini sürdürebilirler. Reklamcılar ajanslardan medya platformlarına kadar pek çok alanda rahatlıkla çalışabilirler. Reklamcılık bölümü mezunları için iş olanakları çok yüksektir. Reklamcılık bölümü mezunu olan kişiler kendi kariyer planlamaları doğrultusunda çalışmalar yapabilirler.

Reklamcılık Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde pek çok üniversitede reklamcılık bölümü bulunmaktadır. Özellikle de İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinde reklamcılık bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde okumak isteyen öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesini tercih edebilirler. Üniversite sınavından yeterli puan alındığında bu üniversitelerden bir tanesi tercih edilebilir.