Reklam Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Kaç Tür Reklam Alanı Ve Çeşidi Vardır?

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Tüketici nezdinde, işletmenin ya da markanın görünen bir yüzü olan ve gün geçtikçe önemini arttıran reklam tanıtımları; misyonları, içerikleri, hitap etmiş oldukları tüketici kitleleri, ele alma tarzları ve benzer pek çok unsur itibari ile birbirlerinden ayrılmaktadır. Aynı sloganı, mesajı, senaryoyu, görselleri, metni, misyonu, kodu taşısa bile reklam tanıtım türünün seçimi oldukça önemlidir. Özet bir şekilde aynı içeriğin kullanılmasına karşın içinde bulunulan dinamik pazar koşulları, rakiplerin durumu ve reklam tanıtım kampanyaları, hedef tüketicilerin grupları veya demografik ve sosyoekonomik fonksiyonları gibi değişkenleri de dikkate alarak reklam tanıtım türü seçiminin yapılması gerekmektedir. Aksi halde tutundurma bütçesinde yer alan her bir TL’lik olan iletişim yatırımının geri dönüş düzeyinde ciddi düşüşler yaşanması bir hayli sık görülen bir durumdur.

Reklam Sektörü Nedir?

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Reklam, "insanları gönüllü bir şekilde belirli bir davranışta bulunmaya onları ikna etmeye, belli bir düşünceye yöneltmeye ve dikkatlerini bir ürünün üstüne, hizmete, fikre ve kuruluşa çekmeye çalışmak şeklinde ifade edilmektedir. Tarihçiler reklamcılık sektörünün milattan önce 3000'li olan yıllarda Mısır'da bir papirüs üzerine yazılan ve aynı zamanda sahibinin, kaçan kölesine geri dönebilmesini bildiren duyurusunu ilk yazılı reklam olarak saymalarını kabul etmektedirler. Eski yunanda tellalların sığır, esir gibi satışlarında sokaklar içerisinde dolaşarak, mallarını duyuru şiirleri ile övmeleri ise ilk sözlü reklam tanıtımına örnek gösterilebilmektedir. Bunun dışında modern reklamcılığın ve bugün geçerli kabul edilen pazarlama ilkelerinin 1920'li senelerde var olmaya başladığını söyleyebilmek mümkündür. Sanayi üretiminin artması ile birlikte serbest piyasa rekabeti sıkılaşmıştır ve firmalar kendileri ile aynı işi yapmakta olan rakiplerinin önüne geçerek kitleye hitap edebilmek amacı ile reklamcılık çalışmalarına başlamışlardır.

Reklamın Özellikleri Nelerdir?

Reklam, pazarlamanın dört bileşeninden bir tanesi olan tutundurmanın içerisinde yer almaktadır. Pazarlamanın öbür bileşenleri ise ürün, fiyatlandırma ve dağıtımdır. Reklamın sahip olması gereken özellikler şu şekilde ifade edilmektedir:

Reklam ilgi çekici olmalıdır.

Reklam şaşırtıcı olmalıdır.

Özgün olmalıdır.

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Duyguları harekete geçiren bir özellik taşımalıdır.

Bir defa kullanmaya yönlendirici olmalıdır.

Müşteri ile marka arasında bulunan ilişkiyi müşterinin istek ve gereksinimlerine göre yönlendirmeyi amaçlayan özellikleri bulunmaktadır.

Reklam Türleri Nelerdir?

Reklam kısa bir ifade ile TV, internet, basın, broşür, katalog gibi iletişim araçları ile firmaların kendini hedef kitleye tanıtabilmesini, pazarlayabilmesini ve yeni pazarlar yaratabilmesini ifade etmektedir. Reklam türleri şu şekilde sıralanmaktadır:

Yayın reklamları

TV reklamları

Radyo reklamları

Basılı reklamlar

Ürün yerleştirme

Sosyal medya reklamları

Video reklamlar

Gerilla Reklamları

Şeklinde sıralanmaktadır.

Reklamda 5M Nedir?

Reklam için oldukça önemli olan beş kavramın İngilizce isimlerinin baş harfleridir. Bu kavramlar;

Money kelimesinin Türkçesi paradır. Reklam için harcamanın düşünüldüğü paradır.

Message kelimesinin Türkçesi mesajdır. Reklamda verilecek olan mesajı ifade etmektedir.

Mission kelimesinin Türkçesi misyondur. Neden reklam tanıtımının yapıldığı sorusuna cevap aranmaktadır. Bu sorunun cevabı; yeni ürün tanıtımının yapılması, pazara nüfuz edebilme ve benzeri yanıtlardır.

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Measurement kelimesinin Türkçesi ölçümdür. Reklam etkinliğinin ölçülmesi amaçlanır.

Media kelimesinin Türkçesi medyadır. Medya kullanımının kapsamı; TV, gazete, radyo, dergi ve benzeri araçları içermektedir.

Reklam bütçesini belirleme konusunda, işverenin reklam tanıtım giderlerini kısıtlamaması gerekmektedir. Reklam bütçesini belirlemede aşağıda belirtilen yöntemler kullanılmaktadır:

Satış gelirlerinin yüzdesi yöntemi

Ayrılabilir fonlar yöntemi

Rakiplerin harcamalarını esas alma yöntemi

Cross Selling yöntemi

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Reklamın İnandırıcılığı Nedir?

Reklam tasarımları, çağımızda, tüketicilerin etkilenmesi için, birçok değişkeni kullanmaktadır. Değişken; mizah, ünlü bireylerin kullanılması, şaşırtıcı olayların ortaya çıkarılması, yüksek yaşam standartları, eğlence, huzur, rahatlık, son teknolojiyi ve buna benzerleri ifade etmektedir. Tüm bunlar, tüketiciyi, markaların ürettiği, yeni ya da zaten pazarlarda mevcut halde satılan ürün veya hizmetleri satın alma konusunda ikna etmeye yönelik olmaktadır.