Reklam Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Kaç Tür Reklam Alanı Ve Çeşidi Vardır?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Reklam Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Kaç Tür Reklam Alanı Ve Çeşidi Vardır?

Reklam Türleri Ve Özellikleri Nelerdir Kaç Tür Reklam Alanı Ve Çeşidi Vardır

Reklam sektörü günümüzde önemli olan alanlardan bir tanesini içermektedir. Sizin için reklam sektörünün özelliklerini, reklamın türlerini, reklamcılıkta 5M'nin ne demek olduğunu ve reklamın inandırıcılığını derledik.

Haberin Devamı

 Tüketici nezdinde, işletmenin ya da markanın görünen bir yüzü olan ve gün geçtikçe önemini arttıran reklam tanıtımları; misyonları, içerikleri, hitap etmiş oldukları tüketici kitleleri, ele alma tarzları ve benzer pek çok unsur itibari ile birbirlerinden ayrılmaktadır. Aynı sloganı, mesajı, senaryoyu, görselleri, metni, misyonu, kodu taşısa bile reklam tanıtım türünün seçimi oldukça önemlidir. Özet bir şekilde aynı içeriğin kullanılmasına karşın içinde bulunulan dinamik pazar koşulları, rakiplerin durumu ve reklam tanıtım kampanyaları, hedef tüketicilerin grupları veya demografik ve sosyoekonomik fonksiyonları gibi değişkenleri de dikkate alarak reklam tanıtım türü seçiminin yapılması gerekmektedir. Aksi halde tutundurma bütçesinde yer alan her bir TL’lik olan iletişim yatırımının geri dönüş düzeyinde ciddi düşüşler yaşanması bir hayli sık görülen bir durumdur. 

 Reklam Sektörü Nedir? 

Haberin Devamı

 Reklam, "insanları gönüllü bir şekilde belirli bir davranışta bulunmaya onları ikna etmeye, belli bir düşünceye yöneltmeye ve dikkatlerini bir ürünün üstüne, hizmete, fikre ve kuruluşa çekmeye çalışmak şeklinde ifade edilmektedir. Tarihçiler reklamcılık sektörünün milattan önce 3000'li olan yıllarda Mısır'da bir papirüs üzerine yazılan ve aynı zamanda sahibinin, kaçan kölesine geri dönebilmesini bildiren duyurusunu ilk yazılı reklam olarak saymalarını kabul etmektedirler. Eski yunanda tellalların sığır, esir gibi satışlarında sokaklar içerisinde dolaşarak, mallarını duyuru şiirleri ile övmeleri ise ilk sözlü reklam tanıtımına örnek gösterilebilmektedir. Bunun dışında modern reklamcılığın ve bugün geçerli kabul edilen pazarlama ilkelerinin 1920'li senelerde var olmaya başladığını söyleyebilmek mümkündür. Sanayi üretiminin artması ile birlikte serbest piyasa rekabeti sıkılaşmıştır ve firmalar kendileri ile aynı işi yapmakta olan rakiplerinin önüne geçerek kitleye hitap edebilmek amacı ile reklamcılık çalışmalarına başlamışlardır. 

 Reklamın Özellikleri Nelerdir? 

 Reklam, pazarlamanın dört bileşeninden bir tanesi olan tutundurmanın içerisinde yer almaktadır. Pazarlamanın öbür bileşenleri ise ürün, fiyatlandırma ve dağıtımdır. Reklamın sahip olması gereken özellikler şu şekilde ifade edilmektedir: 

Reklam ilgi çekici olmalıdır. 

Reklam şaşırtıcı olmalıdır. 

Özgün olmalıdır. 

Haberin Devamı

Duyguları harekete geçiren bir özellik taşımalıdır. 

Bir defa kullanmaya yönlendirici olmalıdır. 

Müşteri ile marka arasında bulunan ilişkiyi müşterinin istek ve gereksinimlerine göre yönlendirmeyi amaçlayan özellikleri bulunmaktadır. 

Reklam Türleri Nelerdir? 

 Reklam kısa bir ifade ile TV, internet, basın, broşür, katalog gibi iletişim araçları ile firmaların kendini hedef kitleye tanıtabilmesini, pazarlayabilmesini ve yeni pazarlar yaratabilmesini ifade etmektedir. Reklam türleri şu şekilde sıralanmaktadır: 

Yayın reklamları 

TV reklamları 

Radyo reklamları 

Basılı reklamlar 

Ürün yerleştirme 

Sosyal medya reklamları 

Video reklamlar 

Gerilla Reklamları 

Şeklinde sıralanmaktadır. 

 Reklamda 5M Nedir? 

 Reklam için oldukça önemli olan beş kavramın İngilizce isimlerinin baş harfleridir. Bu kavramlar; 

Money kelimesinin Türkçesi paradır. Reklam için harcamanın düşünüldüğü paradır. 

Message kelimesinin Türkçesi mesajdır. Reklamda verilecek olan mesajı ifade etmektedir. 

Mission kelimesinin Türkçesi misyondur. Neden reklam tanıtımının yapıldığı sorusuna cevap aranmaktadır. Bu sorunun cevabı; yeni ürün tanıtımının yapılması, pazara nüfuz edebilme ve benzeri yanıtlardır. 

Haberin Devamı

Measurement kelimesinin Türkçesi ölçümdür. Reklam etkinliğinin ölçülmesi amaçlanır. 

Media kelimesinin Türkçesi medyadır. Medya kullanımının kapsamı; TV, gazete, radyo, dergi ve benzeri araçları içermektedir. 

Reklam bütçesini belirleme konusunda, işverenin reklam tanıtım giderlerini kısıtlamaması gerekmektedir. Reklam bütçesini belirlemede aşağıda belirtilen yöntemler kullanılmaktadır: 

Satış gelirlerinin yüzdesi yöntemi 

Ayrılabilir fonlar yöntemi 

Rakiplerin harcamalarını esas alma yöntemi 

Cross Selling yöntemi 

Haberin Devamı

Reklamın İnandırıcılığı Nedir? 

 Reklam tasarımları, çağımızda, tüketicilerin etkilenmesi için, birçok değişkeni kullanmaktadır. Değişken; mizah, ünlü bireylerin kullanılması, şaşırtıcı olayların ortaya çıkarılması, yüksek yaşam standartları, eğlence, huzur, rahatlık, son teknolojiyi ve buna benzerleri ifade etmektedir. Tüm bunlar, tüketiciyi, markaların ürettiği, yeni ya da zaten pazarlarda mevcut halde satılan ürün veya hizmetleri satın alma konusunda ikna etmeye yönelik olmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası: