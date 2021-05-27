Reklam Nedir, Nasıl Yapılır? Reklam Çeşitleri Ve Tanımı Hakkında Bilgi

Her geçen gün önemli gelişmeler kat eden reklam sistemlerinde faaliyet gösteren şirketler, her geçen gün büyümeye, ürün ve hizmetlerini çeşitlenmeye devam etmektedir. Aynı gereksinimlere hitap eden ürün ve hizmetler ise son derece fazla olmaktadır.

Reklam Nedir?

Reklam, çeşitli şirketlerin ürün ve hizmet niteliklerinin, belli bir temayla çerçevesi belli olan, düzeni belli olan bir bütünlükle insanlara aktarılmasıdır. Hizmet ve ürün özelliklerinin tek başına aktarımı, özellikle de günümüzde yeterli olmaktan uzaktır.

Reklam Nasıl Yapılır?

Yapılan bir reklamın, insanların dikkatlerini çekmesi, güven duymalarını, etkilenmelerini ve ürünleri beğenmelerini sağlaması gerekir. Aksi bir durumda başarılı olması olanaksızdır. Bu sebeple reklam, bu işi olması gerektiği şekilde yapabilmek amacı doğrultusunda, insana dair pek çok gelişmeden faydalanmak durumunda kalmıştır.

Çeşitli toplumların sahip durumda olduğu sosyolojik yapısı, ekonomik yapısı, kültürel özelliklerini, psikolojik gelişimlerini hesaba katmak suretiyle, onları etkiler ve dikkatlerini çekmeye çalışır bir duruma gelmiştir. Hizmeti ve ürünü sattırabilmek için, reklam yukarıda ifade edilmiş olan bilimsel analiz sonuçlarından yararlanır ve insanları etkilemeye yönelik olarak çaba gösterir.

Reklam, tüm bu insanları etkileme, dikkat çekme, ürünü sattırma işini; kitle iletişim araçlarından yararlanarak yapar. Bunlar; sinema, televizyon, radyo reklamları yahut baskılı araçlar olan; dergi, gazete, insert, katalog, el ilanı gibi çeşitlilik gösteren kitle iletişim araçları vasıtasıyla kendini insanlara gösterir.

Tüm bunların haricinde de; açık hava reklam alanında kullanılan, araç giydirme, bina giydirme, megalight, billboard, silindir kule, afişler, durak tasarımları, duvar reklamlarını kullanmak suretiyle insan gözünün iliştiği her yerden, kendini insanlara gösterme çabası içinde olur.

Bilindiği üzere reklamın, tüm reklam uygulama konuları, rastgele yapılmaz. Hem reklamı yapılacak olan ürünle ilgili tasarım, hem de bu reklamı insanlara göstermek amacı doğrultusunda kullanılacak olan kitle iletişim araçlarının özelliklerine uygun yapılmasının gerekliliği söz konusudur.

Reklam ilgili olan ürün ve hizmeti sattırabilmek, diğer şirketlerle rekabet edebilmek, şirketin markalaşmasını sağlamak için kullanılır. Dikkat çeken bir slogan, güzel bir görüntü, etkileyici bir metin ve farklı bir reklam çalışmasıyla birlikte insanlara ulaşılması sağlanır. Bu sayede insanların ilgili ürün ve hizmeti satın almalarını ve kullanmalarını sağlar.

Reklam Çeşitleri ve Tanımı Hakkında Bilgi

Reklam konusu, karşımıza oldukça geniş bir yelpaze çıkmaktadır. Günümüzde reklamın pazarlamadaki önemi ve yeri, pastanın en büyük dilimini oluşturmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte reklam çeşitleri de günden güne artış gösteriyor. Bunlar;

- Sanal reklamlar,

- Ticari reklamlar,

-Televizyon reklamları,

- Sosyal medya reklamları derken geniş bir hedef kitleye ulaşma durumu söz olan son derece derin bir dünya ile karşı karşıya kalıyoruz. Reklam türlerini şu şekilde özetlemekte fayda olacaktır:

Yayın reklamları; radyo ve televizyonun da dahil olduğu kitlesel reklam türüne verilen isimdir. Milyonlarca reklama erişim sağlamak için oldukça etkili bir reklam çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Basılı reklamlar; her ne kadar dijital reklamın gölgesinde kalmış olsa da hala geçerliliğini koruyan bir reklam çeşididir.

Gerilla reklamlar; son yıllarda karşımıza sıklıkla çıkan bir reklam türü olma özelliği barındırıyor. Gerilla reklamların maksadı, sadece reklam olarak düşünülmemesi ve hayatın içinden olmasıdır.

Video reklamlar; bu reklam çeşidinde Youtube, en popüler mecra olarak varlığını sürdürmektedir.

Ürün yerleştirme; Bu reklam türü esasında “fark edilmeden” yapılan bir reklam türü. Bu reklam çeşidinde açık açık reklam yapılmaz. Fakat çok güzel bir film izlerken ansızın başroldeki oyuncunun telefonu, kullandığı saat birden ön planda olabilmektedir. Bu durum ürün yerleştirmedir.

Sosyal medya reklamları; Vaktimizin büyük bir bölümünü geçirdiğimiz sosyal medya ile artık reklamlar cebimize kadar girmektedir. Bu reklam çeşidi; instagram’da sponsorlu içerik çıkması, Facebook reklam verme kanalı seçilerek veya basit bir başlık yahut görüntüden otomatik oynatılan bir videoya kadar her şeyi kapsamaktadır.