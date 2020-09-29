Reklam Engelleyici nedir? Chrome, Mozilla Firefox ve opera için reklam engelleme eklentileri

Reklam internet tarayıcılarının kendilerine kazanç sağladığı bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de hangi siteye girilirse girilsin karşımıza bir reklam çıkmaktadır. Ancak bunu önlemenin de çeşitli yolları bulunmaktadır. Yazımızın devamında bu sorunun yanıtını bulabilir sinir bozucu reklamlardan kurtulabilirsiniz.

Reklam Engelleyici Nedir?

Herhangi bir internet sitesine girdiğinizde bir yazı okumak veya bir film seyretmek istediğiniz de dakikalarca bir reklamı kapatmakla uğraşmanın epey sıkıcı olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Ancak kurulacak bir takım eklenti veya indirilecek bir mobil uygulama sayesinde bu uygulamalardan kurtulmanın yolunu bulmak mümkündür. Bunun yanı sıra herhangi bir ek kuruluma ihtiyaç duymadan reklam engelleyici özelliği bulunan bir tarayıcı da kullanmak suretiyle reklamlardan kurtulmak mümkünüdür.

Chrome İçin Reklam Engelleme Eklentileri

Chrome için reklam engelleme hizmeti olarak sunulan eklenti sayesinde; logo reklamları, açılır pencereler ve tüm diğer rahatsız edici reklamları uzaklaştırmanın yoludur. Özellikle de mobil uygulamalar söz konusu olduğundan ekranı dolduran reklamlar olmadan deneyim yaşamak isteyenler için sunulan reklam engelleme eklentisini indirmek suretiyle bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Dünyada oldukça popüler olan bu eklenti açık kaynaklı bir yazılım olarak kullanıma sunulmaktadır.

Popüler uygulamalar için sitelerin tavsiyelerinden faydalanabileceğiniz gibi yorumlardan da fikir sahibi olabilirsiniz. Genellikle sitelerin kullanımına sunulan uygulamalar arasından tercih yapmakta ve yorumlara önem vermekte yarar vardır. Popüler uygulamaların mobil desteği de olması ayrıca bir avantaj sunduğundan mobil cihazlar için de reklam engelleme eklentileri hizmetinden yararlanmak suretiyle internet kullanımını rahat ve hızlı bir hale getirebilirsiniz.

Mozilla Firefox ve Opera İçin Reklam Engelleme Eklentileri

Gizlilik koruma, zararlı siteleri engelleme, üçüncü şahıs takipçilerini engelleme gibi pek çok özelliğinin yanı sıra internette gezinirken sürekli karşınıza çıkan reklamları da önleme özelliği olan reklam engelleme eklentileri sayesinde optimum kullanım sağlayabilirsiniz. İnternet üzerinden bulacağınız pek çok programın yanı sıra tarayıcıya entegre edilen reklam engelleme eklentileri de site kullanımını optimum düzeye çıkarmaktadır.

Günümüz koşullarında internetin vazgeçilmez olduğu bir gerçektir. Bu doğrultu da rahat kullanım sağlayan uygulamalar ile yola çıkmak önem taşımaktadır. Kendi internet tarayıcısında da bu hizmeti veren Mozzilla Firefox yeni güncellemeleri ile gündeme gelmiştir. Mobil uygulamalar da internet bağlantısını veya izleyeceğiniz bir videoyu kabusa çeviren reklamlardan kurtulmanın yolları arasında bir seçenek olarak da yine reklam engelleme eklentileri bulunmaktadır.

Opera İçin Reklam Engelleme Eklentileri

Genellikle ücretsiz olarak kullanıma izin veren ve açık kaynak kodlu sunulan reklam engelleme eklentileri ile internet gezintisini keyifli hale getirmek mümkündür. Bu yazılımlar sayesinde bilgisayarınızda gezinirken pek çok zararlı içerikten de kurtulma olanağı bulabilirsiniz. Kısa zamanda bilgi almanın ve zamanın önemli olduğu günümüz koşullarında bir internet gezintisinin de hızlı olması önem arz etmektedir. Bu nedenle reklam engelleme eklentileri kullanmak suretiyle zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Opera internet tarayıcısı içerisinde de yine bu hizmet sunumu kullanıcılara verilmektedir. Zamanla getirilen güncellemeler eşliğinde düzeltmeler yapılarak sunulduğu için kullanıcılar bu hizmetten yararlanmayı tercih etmektedir. Yine de mobil uygulamada bu hizmet dışında mobil uygulamaları indirmek suretiyle mobil cihazınızı da koruma altına alma imkanı bulabilirsiniz. Siteler içerisinde belirtilen linki tıklamak suretiyle reklam engelleme eklentilerine ulaşmanız da mümkündür. Açıklamalarını ve yorumlarını okumak suretiyle reklam engelleme eklentilerini siz de güvenle yükleyebilirsiniz.