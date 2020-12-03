Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü öğrencilere teorik bilginin yanı sıra pratik eğitim de sağlayabilir. Bu bölümde bireylere psikolojik yardım sağlayacak uzman kişiler yetiştirilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde bireylerin genel olarak akademik, profesyonel, kişisel ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek psikolojik danışmanlar yetiştirilir. Ayrıca bu bölümdeki öğrenciler teorik bilgiler alarak bunu pratikler ile pekiştirirler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık genel olarak kişilerin ruhlarında meydana gelen yaraları ve sosyal ihtiyaçlarını iyileştirmek adına doğru metotların kullanılmasıdır. Bu bölümde gerekli teknik bilgiler verilerek pratik de yapılabilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün Amacı Nedir?

Üniversitelerde bulunan rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünün amacı bu alanda çalışacak profesyonel ve donanımlı danışmanlar yetiştirmektir. Bu bölümde öğrencilere teorik bilgiler ve gerekli beceriler verilerek mesleğin incelikleri öğretilir.

​​​​​​​Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Mezunu Ne İş Yapar?

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olan kişiler özellikle gelişme çağında olan öğrencilerin mental gelişimlerine katkıda bulunurlar. Bu sayede yol gösterici olarak her türlü psikolojik sıkıntıları yenmelerine de yardımcı olurlar.

​​​​​​​Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerdeki rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Bu bölümden mezun olan başarılı öğrencilere ise "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans Diploması" verilir.

​​​​​​​Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Okumak İçin Ne Gereklidir?

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde okumak için sorumluluk sahibi ve empati yeteneğinin gelişmiş olması lazım. Her türlü sorunu rahat bir şekilde çözme yeteneği olan ve pratik çözümler üretebilen bu kişiler bu bölümde okuyabilirler.

​​​​​​​Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerdeki rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümlerinden bazılarında öğretim dili İngilizcedir. Özellikle Yeditepe Üniversitesi, MEF Üniversitesi ve TED Üniversitesinde öğretim dili İngilizcedir. Diğer üniversitelerde ise öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

​​​​​​​Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerdeki rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü eşit ağırlık puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölümde okumak isteyen öğrenciler üniversite sınavında Türkçe ve Matematik sorularını cevaplarlar. Bu sınavdan yüksek puan alan kişiler istedikleri üniversiteleri tercih edebilirler.

​​​​​​​Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde gelişim psikolojisi, fizyolojik psikoloji, öğrenme psikolojisi, sosyal psikoloji ve psikopatoloji gibi dersler verilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler kaynak tarama ve rapor yazma, insan ilişkileri ve iletişim, psikolojik danışma ilke ve teknikleri ile meslek etiği ve yasal konular gibi derslerden sorumlu olurlar.

​​​​​​​Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Bu bölümde okuyan öğrenciler için pek çok farklı iş imkanı bulunmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler akıl sağlığı danışmanlığı, kariyer danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık yapabilirler. Bu bölümün mezunları için pek çok alanda çalışma imkanı bulunmaktadır.

​​​​​​​Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olan kişiler özel sektörde ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Pek çok alanda çalışma olanağı bulunan rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunları kliniklerde de görev yapabilirler.

​​​​​​​Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çalışma Alanları Nelerdir?

Üniversitelerdeki rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olan kişiler araştırma merkezlerinde ve okullarda çalışabilirler. Aynı zamanda kariyer danışmanlığı da yapabilen mezunlar üniversitelerde de bilgi ve becerilerini paylaşabilirler. Kendi kliniklerini de açabilen bu bölümün mezunları farklı kuruluşlarda da görev alabilirler.

​​​​​​​Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde pek çok farklı üniversitede Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümleri yer alır. Bu üniversiteler arasında Bahçeşehir Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi de yer almaktadır. Ayrıca rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde okumak isteyen öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve On dokuz Mayıs Üniversitesini tercih ederek eğitimlerini bu üniversitelerde rahatça sürdürebilirler.