Rehberlik hem çocuklara hem de ailelere gerekli

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, pandemi önlemleri sebebiyle eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan devam ettiğini, sınavlara hazırlanan öğrencilere ve velilere süreç odaklı değerlendirmeler yapmalarını tavsiye ediyor. Öğrencilerin başarı grafiğinin birden yükselmesini ve sınavlardan tam puan almalarını beklemenin gerçekçi olmayacağını belirten Lüle, öğrenci ve ailelere şunları öneriyor:

“Deneme sınavlarının en önemli amaçlarından biri konu ve kazanım bazlı değerlendirmeler yapmak ve çalışmak için bir yol haritası sunmaktır. Bu nedenle öğrenciler, sınavlardan sonra hangi konulara çalışacaklarıyla ilgili bir değerlendirme yaparak sürece odaklanmalı. Başarı, her gün tekrarlanan çabaların toplamıdır. Bu nedenle öğrencilerimizin başarı grafiğinin belirli bir süreç içinde yükselmesini ve başarı basamaklarını birer birer çıkmasını beklemek daha gerçekçi bir yaklaşım. Başarı için baskı oluşturmak, sadece sınav stresini arttırır. Bu durum, var olan seviyeyi de aşağı çekebilir.”

ONLINE AKADEMİK DEĞERLENDİRME SINAVI YAPILACAK

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönemi için online akademik değerlendirme sınavı gerçekleştirecek. 4’üncü sınıf sınavı 17 Ocak’ta tarihinde; 5, 6 ve 7’nci sınıf sınavları 16 Ocak’ta; 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf sınavları ise 23 Ocak’ta tüm öğrencilerin katılımına açık ve ücretsiz uygulanacak. Online akademik değerlendirme sınavına katılan öğrenciler, hem Türkiye geneli bir sıralama elde ederek kendilerini değerlendirme şansı yakalayacak; hem de 2020-2021 akademik yılının birinci dönemiyle ilgili konu ve kazanım bazlı akademik geribildirim alacak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ve 11’inci sınıfların sınav kapsamı akademik yılın birinci dönemindeki konu ve kazanımları kapsayacak. Sınava katılım için Doğa Koleji öğrencilerinin herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek bulunmazken, kurum dışından sınava katılmak isteyenler Doğa Koleji’nin kurumsal web sayfasından başvurularını yapabilecek. Kayıtlar kontenjanlarla sınırlı, ücretsiz ve Türkiye genelindeki tüm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılımına açık olacak.